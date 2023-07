Baklažānu rullīši ar krietnu ķiplociņa devu un sieru

0 0







45 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Šis ēdiens mūsmājās tiek gatavots, kad īpaši gribas kādu palutināt. Labi, labi – dažreiz arī tāpat vien – parastās vakariņās, ja veikalā baklažāniem ir labas atlaides. Tomēr kopumā jau šī ēdiena pagatavošana prasa diezgan lielu ķimerēšanos, tāpēc arī tik bieži nesanāk baudīt pikantos rullīšus. Bet skaidrs ir viens – tie garšo pašiem un viesiem. Mēs šos rullīšus ēdam pie karsta pamatēdiena – sanāk kā piedeva. Ķeramies pie darbiem!

Baklažānus nomazgā un uz virtuves dēlīša gareniski sagriež aptuveni puscentimetru plānās šķēlēs. Tikmēr jau liek karsēties pannu, kurā diezgan bagātīgi ielieta olīveļļa. Tiesa, baklažāni ātri sevī uzsūc eļļu, tāpēc nevajag to papildināt. Šķēlītes jāapcep no abām pusēm – līdz parādās brūnumiņš, – dārzenis maina krāsu un kļūst mīkstāks. Apceptās šķēles liek uz dēlīša vai lielā šķīvī. Lai ātrāka darbošanās, cepšanai var izmantot divas pannas.

Kamēr baklažānu šķēles apcepas, nomizo un spiedē saspied ķiplokus un sarīvē sieru. Var, protams, izmantot jau veikalā nopirktu sarīvēto sieru. Mēs izmantojam kvalitatīvu cieto sieru, taču derēs jebkurš, kas pašam garšo. Ar ķiplokiem gan ir tā – nevajag paslinkot un sevi mānīt, piemēram, izdomājot, ka izmantosi veikalos nopērkamus granulētos ķiplokus vai ķiploku sāli, vai vēl kādu izstrādājumu ar ķiploka garšu. Iesaku – nedaudz vairāk pielikt pūliņus un saspiest spiedē īstus ķiplokus.

Kad šķēles atdzisušas, tās no vienas puses pārkaisa ar sāli un melnajiem pipariem, tad uzklāj krietnu devu saspiesto ķiploku un pārkaisa ar sieru. Te pēc gaumes – jo vairāk ķiploka, jo ņiprāki būs rullīši. Tas pats ar sieru, bet nevajag pārspīlēt, citādi siers katliņā, kur pēcāk nedaudz sautēsi rullīšus, vienkārši “aizbēgs”, izplūstot buljonā. To tev nevajag.

Šķēles tagad ir bagātinātas ar visādiem labumiem un atliek vien tās sarullēt. Es neizmantoju nekādus kociņus vai diegus – vienkārši no vienas malas rullēju, kamēr izveidojas glīts rullītis, ko nedaudz ar pirkstiem piespiežu un kārtoju katliņā, kur tie sautēsies. Kad visi izkārtoti, pielej nedaudz ūdens un liek uz mazas uguns sutināties. Atkarībā no šķēļu biezuma, kādā tās sagriezi, vai no dārzeņa šķirnes īpatnībām, sautēšana ilgst no 20 līdz 30 minūtēm. Ar koka irbulīti to var pārbaudīt, iebakstot rullīša sāniņā. Kad gatavi, papildina pamatēdienu, kas var būt jebkas. Baklažānu rullīši būs pikanta piedeva jebkuram gaļas ēdienam.

Lai garšo tev un taviem ciemiņiem!