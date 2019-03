Baltās šokolādes siera kūka bez cepšanas

Lai gan ierasts, ka svaigās sieras kūkas ir ar želatīnu – šajā receptē tas it nemaz nav nepieciešams! Kūka būs ļoti saturīga un ērti griežama arī bez tā.

Bļodā jau laicīgi ieliek krēmsieru, lai tas pastāv istabas temperatūrā līdz brīdim, kad tas tiks izmantots kūkas pildījumam.

Ķeras klāt pie kūkas pamatnes veidošanas – smalki sadrupina cepumus, pievieno tiem kanēli. Katliņā izkausē sviestu, pievieno to cepumu masai un visu samaisa.

Cepumu masu saber kūkas pamatnē un stingri ar pirkstiņiem piespiež pie formas. Kūkas formu ar cepumiem liek ledusskapī, lai tā sastingtu, kad tiktu gatavota nākamā kūkas kārta.

Gabaliņos salauza balto šokolādi. Katlā liek piciņu sviesta, to izkausē un ber klāt baltās šokolādes gabaliņus. Maisa, lai šokolāde nepiedeg. Kad šokolāde katliņā ir izkususi, tad to noceļ no plīts, lai tā atdziest. Atceries, ka šo soli var aizstāt ar šokolādes kausēšanu ūdens peldnē. Kā pareizi izkausēt šokolādi, lasi šeit.

Ar mikseri kādas 30 sekundes puto krēmsieru, pievieno 100 ml saldā krējuma, saputo pāris sekundes, lai nebūtu ne miņas no šķidruma, bet tad pievieno atlikušos 200 ml un visu atkal pāris sekunžu laikā saputo. Rezultātā būs iegūta bieza krējuma konsistences masa.

Krēmsiera masai pievieno izkausēto balto šokolādi. Tas nekas, ja tā būs nedaudz silta. Ar karoti visu kārtīgi samaisa. Masu pārdala divās daļās, proti, divos trauciņos.

Ar rīvi sarīvē citronu miziņas pēc vēlmes un pievieno to masai, kas ir tikai vienā traukā. Otrā traukā neko nevajag pievienot. Tāpat masai pievieno arī 2 ēdamkarotes citronu sulas. To var likt arī vairāk, ja kūka šķiet par saldu.

No ledusskapja izņem kūkas formu ar cepumu masu un lej tajā vispirms krēmsiera-citronu masu, visu izlīdzina. Pa virsu uzber smalki salauzītus bezē cepumiņus un mellenes. Pēc tam tai virsū masai lej krēmsiera-saldā krējuma masu. Masai virsū uzber sadrupinātus bezē cepumus.

Kūku ievieto ledusskapī, lai tā sastingst. Vēlams, lai kūka ledusskapī stāvētu vismaz piecas stundas, ja ne vairāk. Vislabāk, ja to var atstāt ledusskapī uz nakti, bet ēst tikai nākamajā dienā.

Kad kūka ledusskapī jau ir nedaudz sastingusi, tad to dekorē ar piparmētru lapiņām, mellenēm un kazenēm.