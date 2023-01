Baltvīnā un saldajā krējumā sautēts trusis – Dienvidfrancijas klasika

0 0







Ņemšanās diezgan liela, tomēr rezultāts ir šo pūļu vērts! "Tasty" lasītājs, labas garšas zinātājs un virtuves burvis Andrejs dalās savā stāstā, kā brīvdienās pagatavojis gardu truša sautējumu.

Pirms stāstīt par recepti un truša pagatavošanu, jāpasaka dažus vārdus par pašu trusi.

Truša gaļa ir viena no vērtīgākajām no visām gaļām. Ne velti to pieskaita pie diētiskiem produktiem, tik daudz dažādu vitamīnu grupas pārstāvju un tādā daudzumā nav nevienā gaļā, vesela buķete ar mikroelementiem – magnijs, nātrijs, kālijs, fosfors, kalcijs, dzelzs, selēns, cinks un vēl daudzi. Truša gaļā ir daudz olbaltumvielu un tai ir salīdzinoši mazs tauku saturs.

Izvēloties truša gaļu, pievērsiet uzmanību gaļas krasai, tai jābūt blāvi baltai ar viegli rozīgu sārtumu, izvairieties no gaļas, kas spīd (ir apstrādāta ar eļļu, lai ilgāk saglabātu), kas līp vai, viegli uzspiežot, tajā paliek pirksta bedrīte. Vēlams izvēlēties trušus līdz 1 gada vecumam, jo jaunāks dzīvnieks, jo mazāk zemādas tauku tam būs.

Lielākoties truša gaļu sautē vai cepina, var, protams, arī vārīt vai gatavot malto gaļu. Ir simtiem recepšu, kā pagatavot trusi, atsevišķos Rietumeiropas reģionos truša ēdieni ir daļa no nacionālās virtuves. Par Eiropā lielākajiem truša gaļas patērētājiem tiek uzskatīta Francija, Spānija, Itālija, tomēr Ķīnas apmērus viņiem nepārspēt.

Šodien gatavosim klasisku Dienvidfrancijas recepti, kas ziemas mēnešos dod sāta sajutu, vienlaikus neradot ķermenim pārlieku piepūli un smagumu. Šis ir lauku ēdiens, kurā sastāvdaļas var mainīties atbilstoši produktu pieejamībai mājās, kā arī apstrādes veidam.

Vispirms truša liemenim izņem aknas un nieres (tās var vai nu pagatavot atsevišķi, vai iepriecināt suni vai kaķi) un liekiem taukiem, ja tādi ir. Gaļu nomazgā, nosusina un atpūtina 15–20 minūtes, it īpaši, ja produkts bija vakuuma iepakojumā.

Kad šis laiks pagājis, trusi ieberzē ar nelielu sāls daudzumu un liek uz 15–20 minūtēm gaļu vēsumā.

Tikmēr sagatavo pārējos produktus: nomizo šalotes sīpolus un sagriež 3–4 cm biezos gredzenos. Nomazgā un sasmalcina purava balto daļu, arī griežot 3–4 cm gredzenos. Zaļās lapas sakapā un atliek malā, tās būs nepieciešamas vēlāk.

Kad 20 minūtes pagājušas, trusi izņem no ledusskapja un ķeras pie cepšanas. Ja virtuves aprīkojums ļauj, tad autentiskāk būtu cept veselu, tomēr, ja nav tik liela sautējamā trauka, tad trusi sadala 6–8 gabalos.

Uz vidējas uguns sakarsē lielu pannu un izkausē tajā 70–80 gramus mīksta sviesta. Kad sviests izkusis, liek pannā gaļu, kam pāri pārliek pa vienam timiāna un rozmarīna zariņam. Svarīgi, lai cepšanas temperatūra nebūtu liela, jo pārāk lielā karstumā truša gaļa kļūs nebaudāmi cieta.

Svarīgi, ka nevienā mirklī cepšanās laikā neliek pannai vāku. Mūsu mērķis ir apbrūnināt gaļas virsslāni, bet nesautēt!

Cep 7–8 minūtes no vienas puses, tad apgriež uz otru pusi ar visiem zariņiem. Pievieno pannas saturam sagrieztos ķiplokus, cep 5–6 minūtes, tad izslēdz plīti un gaļu pārlej ar 100 ml baltvīna. Ļauj ievilkties apmēram 10 minūtes.

Kad šis laiks pagājis, gaļu pārliek sautēšanās traukā, treknākos gabaliņus (kājas) liekot apakšā, bet muguras un ribiņu daļu virspusē. Pievieno pārpalikušo sviestu, pārkaisa ar šalotes un puravu gredzeniem, pārlej 200 ml vīna un liek uz lēnas uguns sautēties 40 minūtes.

Kamēr gaļa sautējas, pannā, kurā tika apbrūnināta gaļa, uz lēnas uguns apcep purava zaļās lapas, kas smalki sagrieztas. Var pievienot Provansas garšaugu maisījumu, 4-5 melnos graudu piparus, 1-2 smaržīgos piparus.

Kad trusis jau sautējies minūtes 40, tam pievieno apceptos puravus, pielej saldo krējumu, sāli un piparus pēc garšas. Pievieno atlikušos timiāna un rozmarīna zariņus.

Turpina sautēt vēl 20–30 minūtes.

Gatavs!

Piedevām iesaku klasisku salikumu – krāsnī ceptas kāļu un kartupeļu daiviņas, kas bagātīgi pārkaisītas ar pētersīļiem. Pilnam komplektam, protams, baudiet ar atdzesētu baltvīnu. Es priekšroku dodu "Domaine Du Paternel cotes de Provence" vai jebkuram "Chardonnay" no tā reģiona.

Bon appétit! Un lai labi garšo!