Biezpiena – skābā krējuma kūka ar jāņogām un ķiršiem

1.0000 1







2 stundas25 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas PAMATNEI 150 g 150 g cepumi cepumi 100 g 100 g sviests (izkausēts) sviests (izkausēts) VIRSKĀRTAI 500 g 500 g biezpiens biezpiens 200 g 200 g skābs krējums skābs krējums pēc garšas pēc garšas jāņogas jāņogas pēc garšas pēc garšas ķirši (bez kauliņiem) ķirši (bez kauliņiem) 60 g 60 g cukurs cukurs 14 g 14 g želatīns želatīns

Biezpiena un skābā krējuma kūciņa ar sezonā aktuālajām jāņogām un ķiršiem. Kūka ir pagatavojama 20 minūtēs, turklāt bez cepšanas un vārīšanas, bet vēl pāris stundas būs jāpaciešas, līdz to varēs celt ārā no ledusskapja, lai mielotos. Recepti iesaka garšīgā "Instagram" konta love to cook autore Veronika Ļevša.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sastāvdaļas paredzētas 22 cm diametra kūkas formai.

Cepumus sablendē, pievieno sviestu un samaisa. Masu liek formā un ar karotes gludo pusi izlīdzina. Formu liek ledusskapī.

Gatavo pildījumu. Želatīnu pārlej ar 1/3 glāzi auksta ūdens un uzbriedina. Biezpienu, krējumu un cukuru sablendē viendabīgā masā. Pievieno un iecilā ogas. Iemaisa karsta ūdens peldē izkausētu želatīnu.

Biezpiena masu liek virs cepumu pamatnes un izlīdzina.

Liek ledusskapī uz pāris stundām. Pirms pasniegšanas dekorē ar svaigām ogām.

Lai labi garšo!