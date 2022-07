Brilē krēms – franču virtuves klasika. Pagatavot vienkāršāk, nekā šķiet

0 0







6 stundas 6 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Restorānos par šo vienkāršo franču desertu prasa brangu naudu, taču tā pagatavošanai nevajag nedz ekskluzīvus produktus, nedz īpaši sarežģītu pagatavošanu. Vienīgais, kas varētu prasīt papildu ieguldījumus, ir gāzes deglis kraukšķīgās virsiņas pagatavošanai. Taču to var iegūt arī bez degļa.

Daudzas receptes esmu izmēģinājusi dēļ ziņkārības, praktiskuma un skopuma. Pēc šādiem eksperimentiem ir skaidrs, kāpēc kaut kas maksā tik, cik maksā, un kuras ir tās lietas, kas tiek pārmaksātas. Piemēram, leģendāro bezē – riekstu – šokolādes kūku, zināmu kā "Cielaviņu", labāk nopirkt. Jā, pašceptā ir gardāka, bet ļoti laikietilpīga – jāizcep (jāizžāvē) bezē ripas, jāgatavo sviesta – šokolādes krēms, jāsabūvē, jānobriedina. Vārdu sakot riktīga ņemšanās! Taču, ja runā par franču desertu krēmu brilē (Crème Brûlée), kas ir sastopams gandrīz katra restorāna ēdienkartē un nav gluži par velti, tad šo desertu gan ir vērts pagatavot mājās un ielīksmot ģimeni un draugus. Uzrīkot savu mājas restorānu un "paspēlēties kafejnīcās".

Sāksim ar to, ka šim maigajam desertam, kas pārklāts ar saldi rūgtu karameļu ledus kārtu, sastāvdaļas ir ļoti vienkāršas un pieejamas. Ja neskaita vaniļas pāksti, ko teorētiski var aizstāt ar vaniļas cukuru vai ekstraktu, bet praktiski tomēr no sirds iesaku vaniļas pāksti, jo aromāts un garša tikai iegūst, visas citas sastāvdaļas ir vienkāršas. Patiesībā desertam vajadzīgas tikai trīs sastāvdaļas: saldais krējums, cukurs un olas, piedevām no olām vajadzēs tikai dzeltenumus, tādēļ vērts ieplānot arī kādus bezē cepumus, ruleti vai olbaltumu omleti.