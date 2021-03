Mannas buberts ar zemeņu ķīseli

0 0







30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 1 l 1 l piens piens 150 g 150 g manna manna 5 ĒK 5 ĒK cukurs cukurs 5 gab. 5 gab. olas olas saldētas zemenes saldētas zemenes kartupeļu ciete kartupeļu ciete

Maigs un gaisīgs buberts ar ķīseli, kas gatavots no saldētām zemenēm. Saldēdiens, kas, iespējams, ir nepamatoti aizmirsts, taču bērnībā tas bija viens no iecienītākajiem – gan viegli pagatavojams, gan ļoti garšīgs. Gardums pazudīs no šķīvja zibens ātrumā. Recepti iesaka gardēde Kristīne Henzele.

Atdali olu dzeltenumu no baltuma.

Dzeltenumu saputo ar cukuru.

Baltumu saputo stingrās putās.

Uzvāri pienu, pievieno mannu un maisi putru.

Putrai pievieno olu dzeltenumu masu un samaisi.

Iemaisi olu baltumus.

Liec bubertu dzesēties.

Gatavo ķīseli. Ūdenī vāri zemenes.

Trauciņā ar aukstu ūdeni samaisi kartupeļu cieti.

Kad zemenes savārītas, pielej pamazām kartupeļu cieti un maisi līdz ķīseļa konsistencei.

Lai labi garšo!