Cāļa zupa ar siera klimpām

0 0







2 stundas 6 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Lai cik gardi un daudzveidīgi nebūtu cittautu virtuves ēdieni, vienā brīdī gribas iestrēbt vissiltāko, vismaigāko, visgardāko un mierinošāko zupu ar klimpām. Šī zupa ir īsts komforta ēdiens, kas garšo kā lieliem, tā maziem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vistas zupas izlasi (spārni, kakls un citas kaulainās daļas) noskalo aukstā ūdenī. Zupas izlasi var aizstāt ar tāda paša daudzuma vistas spārniņiem vai kakliņiem.

Nomizo burkānus, seleriju un pētersīļa sakni. Seleriju sagriež četrās daļās, burkānus un pētersīli liek atstāj veselus. Liek katlā dārzeņus un gaļu, pārlej ar aukstu ūdeni un liek vārīties.

Kad izvārījušās putas, tās nosmeļ un samazina karstumu, uzliek vāku un vāra 20 minūtes, tad pievieno Provansas garšaugu maisījumu.

Turpina vārīt vēl 20 minūtes, tad izņem ārā visas saknes un atstāj uz šķīvja atdzist, tad sagriež mazos gabaliņos un ieliek atsevišķā bļodiņā. Zupu atstāj vārīties uz ļoti mazas uguns, kamēr gatavo klimpas.

Pagatavo klimpas! Olas, skābo krējumu, miltus un sāli sablendē viendabīgā masā, uzvāra katlā ūdeni un ar mazu karotīti laiž iekšā klimpas. Kad klimpas izvārījušās (uzpeldējušas augšā) tās nokāš.

Pagaršo zupu, ja šķiet, ka garša ir pārāk neizteiksmīga, pievieno sāli un buljona kubiņu. Zupas garša atkarīga no vistas. Diezgan droši labu rezultātu var iegūt no mazās saimniecībās audzētām vistām. No zupas izņem ārā gaļu, atdzesē un atdala gaļu no kauliem.

Buljonu nokāš sietā, kur ieklāta marle. Ja vēlas, tad buljonu var arī dzidrināt.

Buljonam pievieno dārzeņus, gaļu un klimpas, lej šķīvjos un pasniedz!

Lai silti un gardi!