2 stundas 4 porcijas Sarežģītība: vidēji

Līnis ir viena no garšīgākajām zivīm, uzskata rakstniece un makšķerniece Maija Pohodņeva. Daudziem aizspriedumus rada līņa gļotainums un dūņu garša. Maija uzsver: pareizi pagatavots, līnis ne pēc dūņām, ne dīķa ūdens negaršos.

Līnim ir maiga, sulīga, balta gaļa un apcepot – ļoti garda, kraukšķīga āda. Vienkārši apcepot eļļā ar visām spurām un asti – īsts gardums! Maija, tīrot līni, spuras un asti atstāj, jo, cepot eļļā, tie jauki sagrauzdējas un beigās tos var nokraukšķināt kā kārumiņu.

Vispirms līni no visām pusēm kārtīgi un pamatīgi noberž ar rupjo sāli. Sāli vajag daudz un bagātīgi, lai nav ne miņas no gļotainuma. Tad zivi noslauka sausu.

Iztīra iekšas un izgriež žaunas. Zivi noskalo un noslauka. Zvīņas netīra – tās izcepsies kopā ar ādu. Eļļā sacepta līņa biezā, gaļīgā, kraukšķīgā āda ir īsta delikatese.

Līni sagriež gabalos, apsmērē ar sāls un garšvielu maisījumu. Var izmantot vienkāršu maisījumu: kapātas svaigas vai žāvētas dilles ar tējkaroti sāls un tējkaroti cukura. Var maisījumam pievienot vēl kādas garšvielas pēc savas gaumes un garšas.

Uz stundu vai divām trim līni ieliek ledusskapī, lai savelkas ar garšvielām.

Pirms cepšanas no zivs viegli noslauka garšvielu slānīti, citādi tas sadeg pirmais un rada lieku piedegumu.

Līņa gabalus cep eļļā, pa laikam apgrozot un sākumā uzliekot vāku. Pēc brīža to noņem, lai āda cepoties kļūst kraukšķīga. Cepšanas laiks atkarīgs no zivs gabalu lieluma – dažkārt pietiek ar 5 minūtēm katrai zivs pusei. Te jāskatās pēc izjūtas – kā jau zivi cepot, no plīts atiet nevar ne uz mirkli! Kad zivs gaļa sāk atdalīties no centrālās asakas, skaidrs, ka līnis ir gatavs.

