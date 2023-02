Cukīni nūdeles ar apceptu tofu un zemesriekstu mērci

0 0







15 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas 150 g 150 g tofu ar garšvielām tofu ar garšvielām 1 ĒK 1 ĒK olīveļļa olīveļļa 2 gab. 2 gab. cukīni cukīni pēc garšas pēc garšas sāls sāls Mērcei: 3 ĒK 3 ĒK zemesriekstu sviests zemesriekstu sviests 1 ĒK 1 ĒK sojas mērce sojas mērce 1 šķipsna 1 šķipsna čili pārslas čili pārslas 20 ml 20 ml ūdens ūdens

Ir tādas dienas, kad gribas iekāpt vegāna kurpēs un pagatavot ātru maltīti. Ja vēl veikalā tofu ir patīkama akcija, bet virtuves atvilktnē skumst dārzeņu spirālīšu griezējs, jāķeras pie lietas. Tā tapa cukīni nūdeles ar zeltainiem tofu gabaliņiem un pikantu riekstu mērcīti.

Vispirms ķeras klāt piņķerīgākajam darbiņam – nomazgā cukīni un ar dārzeņu griezēju (kurš izgriež spirālveida "nūdeles", dēvēts arī par spiralizētāju) vai zobotu mizojamo nazīti sagriež dārzeņus garās nūdeles, atliek malā vēlākam.

Tofu izņem no iepakojuma, sagriež kubiņos. Uzkarsē pannā olīveļļu, ber tajā tofu gabaliņus un apcep, līdz no visām pusēm zeltaini. Pēc tam izņem no pannas un noliek maliņā.

Pannā ber cukīni nūdeles, uzkaisa pavisam nedaudz sāli un apcep, līdz kļūst mīkstākas un sasulojušās – aptuveni piecas minūtes.

Tikmēr pagatavo mērci – trauciņā liek zemesriekstu sviestu, pielej sojas mērci, pārkaisa ar čili pārslām. Visu samaisa, pielej nedaudz ūdeni – ja mērci gribas biezāku, ūdeni pielej mazāk, ja šķidrāku – vairāk.

Kārto ēdienu šķīvjos: katrā liek pusi no cukīni nūdelēs, pārslaka ar pusi no sagatavotās mērces un pārkaisa ar pusi no apceptajiem tofu gabaliņiem. Visu apmaisa, lai mērce iejaucas, un pasniedz maltīti.

Lai labi garšo!