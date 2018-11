Dzērveņu, iebiezinātā piena un degvīna želejas šotiņi 'Latvijas karogs'

Sadali želatīnu divās glāzēs - vienā glāzē ielej 100 ml aukstā ūdens, ieber 15 g želatīna. Otrā glāzē ielej 150 ml aukstā ūdens, ieber atlikušos 30 g želatīna un atstāj uz 5 min, lai želatīns uzbriest.

Uzkarsē dzērveņu nektāru līdz ir karsts, bet neuzvāri. Pievieno lielāko uzbriedinātā želatīna daļu un samaisi, līdz viss želatīns izkūst. Citā traukā samaisi 250 ml karstā ūdens ar otro (mazāko) želatīna daļu un tāpat samaisi līdz želatīns ir pilnībā izkusis, tad pievieno iebiezināto pienu un samaisi vēlreiz.

Kad abi maisījumi ir atdzisuši (ir nedaudz silti) – katrā pievieno pa 125 ml degvīna un samaisi.

Taisnstūra formā vai jebkurā formā pēc savas izvēles ielej pusi no dzērveņu-degvīna maisījuma un liec ledusskapī uz ~1 stundu, lai maisījums sastingst. Tad uzmanīgi pielej visu iebiezinātā piena maisījumu, liec ledusskapī, līdz maisījums ir pilnībā sastindzis. Pievieno atlikušo dzērveņu maisījumu un atkal liec ledusskapī.

Kad viss maisījums ir stingrs, izņem to no ledusskapja un formu ar pagatavoto želeju ievieto karstajā ūdenī uz 10-15 sekundēm (lai uzsildītu formas maliņas – tad būs iespējams viegli izņemt masu no formas). Sagriež porcijas lieluma gabalos, rotā ar dzērvenēm un pasniedz.