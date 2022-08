0 0







20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 100 g 100 g sālīti zemesrieksti sālīti zemesrieksti 100 g 100 g bazilika lapiņas bazilika lapiņas 100 g 100 g cietais siers cietais siers 2 gab. 2 gab. ķiploka daiviņas ķiploka daiviņas 200 ml 200 ml olīveļļa olīveļļa

Nāk rudentiņš, būs barga ziema, nauda jātaupa, tādēļ lai top ekonomiskais pesto! Garšo izcili, bet izmaksas krietni lētākas nekā oriģinālajam!

Bija laiki, kad es pesto gatavoju tikai no pīniju vai ciedru riekstiem un berzu tos piestā līdz uzvarošai konsistencei! Jā, tolaik man bija vairāk naudas un mazāk bērnu! Vēlāk pīniju riekstus aizstāju ar Indijas riekstiem un piestu ar blenderi. Nekāda vaina! Šogad tapa pesto no zemesriekstiem. Nē, speciāli neko negudroju, vienkārši atkal ļāvos nejaušībai. Dobēs sakuplojis baziliks, siers ir, bet Indijas riekstu ne. Taču, kas tad tas? Traukā aizķērušies sālīti riekstiņi no ballītes. Rieksti paliek rieksti, un sāls arī nebūs jāliek! Nolēmu pamēģināt!

Ir! Ekonomiskais pesto ir dzimis! Proporcija 1:1:1 – baziliks, siers, rieksti, tad vēl dāsni eļļa un nedaudz ķiploka. No dotā eļļas daudzuma pesto sanāks pastētes konsistence. Ja gribas vairāk mērci, tad – cik tur tā darba – vienu šļuku klāt! Vai divas! Es parasti sasaldēju pastētes konsistenci, bet pēc atkausēšanas pieleju pesto klāt eļļu, pārvēršot to mērcē. Un no sasaldētā daudzuma iegūstu divtik! Šņakājams iekšā svaigs vai noglabājams saldētavā ziemai.

Baziliku noskalo, nosusina, nolasa lapiņas.

Sieru sagriež plānās šķēlītēs vai kubiņos.

Ķiploku nomizo.

Vispirms virtuves kombainā sablendē sieru ar riekstiem, tad pamīšus klāt liek klāt eļļu un baziliku. Pievieno ķiploku.

Gatavo pastētes konsistences pesto liek saldējamos trauciņos. Ja gatavo tūlītējai apēšanai, tad pievieno vēl eļļu, lai pesto kļūst par to, kam jābūt – par mērci!

Lai garšo kā vasarā, tā ziemā!