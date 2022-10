Elzasiešu lepnums, kas jāgatavo visu dienu – 'Kogelhopf'

0 0







8 stundas Sarežģītība: grūti Pasniegt atdzesētu

Leģendāra un slavena elzasiešu kūka, kas prasa pamatīgu rosīšanos virtuvē. Pamatīga pat nebūtu īstais vārds. Mīklas gatavošana līdzinās jaunu vecāku mēģinājumiem piecelties tā, lai bērni nepamostas. Kūkas gatavošana prasa veselu darbdienu – astoņas stundas. Kas tad ir šī pēc izskata vienkāršā, bet prasīgā kūkā ar sarežģīto nosaukumu "Kugelkopf"?

"Kugelhupf", "Guglhupf", "Kouglof", "Kougelhof " šīs raudzētās, kēksa formā ceptās kūkas nosaukumus varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl. "Kugelhop" vai "Gugelhup" ir elzasiešu tradicionālā kūka, bet ņemot vērā, ka Elzasa robežojas ar Vāciju un Šveici, tad šo bagātīgo kūku par savu uzskata kā vācieši, tā šveicieši. Patiesībā ne tikai viņi, arī austrieši, čehi, poļi un vēl daudzas nācijas šo kēksa formā izcepto kārumu sauc par savējo. Ko gan nozīmē šis nosaukums? Oficiāli tas nācis no stāvās kēksa formas ar rievotām, ieapaļām malām un piltuvi vidū. Tā šo veidni dēvē jau no 16. gadsimta un tās forma, ja var ticēt vēstures ruļļiem, nav mainījusies līdz pat šai dienai.

Vāciešiem ir cits stāsts par nosaukumu, proti, Dienvidvācijā, kur šī kūka sevišķi populāra, vārds "Gugel" nozīmē smaila cepure, bet "hupf" – lēkāt. Ar lēkāšanu domāta mīklas rūgšana. 16. gadsimtā pierakstītā recepte nodēvēta par "Cepuru kūku".

Jāatzīst, ka šīs kūkas pagatavošana nav nekāds ātrais kefīra kēkss vai ābolmaize no kārtainās mīklas. Te nāksies krietni papūlēties un arī patērēties. Kūka ir grezna un bagātīga, ne velti vieni no svētkiem, kad to gatavo, ir Ziemassvētki. Patiesībā, pagatavojot "Kugelhopf" kūku, nozīmē iemācīties arī gatavot slaveno franču konditorijas stūrakmeni briošu. Brioša maizītes ir mīkstas, aromātiskas ar sabalansētu saldumu un sāļumu, pasniedzamas kā ar aknu pastēti, tā ievārījumu. Pagatavošana gan ir viens vareni ķēpīgs pasākums! Vislabāk izmantot virtuves kombaina vai miksera sniegtās priekšrocības, kas dēvējamas par mīklas mīcītāju.

Brīdī, kad mīkla gatava, "Kugelkopf" kūkas pagatavošana šķitīs tik vienkārša kā sviestmaizes uzsmērēšana. Galvenais uzvarēt un savaldīt ar olām un sviestu bagātīgo mīklu.

Rozīnes aplej ar rumu un atstāj savilkties uz nakti.

Bļodā ieber raugu, miltus un cukuru. Visu samaisa.

Pievieno 4 olas un ar mikseri, izmantojot mīcīšanas uzgaļus, sajauc, pievieno pa vienai atlikušās olas. Turpina maisīt.

Brīdī, kad mīkla sāk atdalīties no trauka malām, pievieno sāli un sviestu. Mīkla gatava, kad tā atdalās no trauka malām.

Mīklu ieliek bļodā, pārsedz ar pārtikas plēvi un raudzē istabas temperatūrā trīs stundas līdz apjoms dubultojas.

Lipīgo mīklu (tā patiešām ir ļoti lipīga, ieteicams, to mīcot, izmantot vienreizējos virtuves cimdus) izņem no bļodas un liek uz galda virsmas, kas pārklāta ar cepamo papīru un apkaisīta ar miltiem.

Mīklu ar dūrēm sapliķē, liek atpakaļ bļodā, pārsedz ar pārtikas plēvi un ievieto to ledusskapī uz pusotru stundu.

Ņem ārā mīklu, saspaida, izveido apli un pievieno rozīnes, tad mīklas malas paceļ uz augšu, saloka un veido bumbu.

23 cm diametra kēksa formu iesmērē ar sviestu un liek iekšā mīklu, to viegli piespiežot.

Pārsedz ar virtuves dvieli un raudzē pusotru stundu.

Pagatavo cukura sīrupu no ūdens un cukura. Kad tas uzvārīts, iemaisa mandeļu miltus un atdzesē.

Gatavo sviestu pārsmērēšanai – liek katlā sviestu, izkausē, noputo un izkāš.

Kūku liek 180 grādu sakarsētā krāsnī un cep 35 – 40 minūtes.

Kūku izgāž no veidnes vēl karstu. Apziež ar izkausēto sviestu un pēc tam ar sīrupu.

Atdzisušu pārkaisa ar pūdercukuru.

Ja esi Elzasā vai kādā vācu tirdziņā, tad noteikti pamanīsi "Kugelhopf" kūkas formas. Vietējie tās mēdz pārdot greznu greznās – dažādās krāsās un ar ornamentiem.

Taču šādas formas, krietni vienkāršākas var nopirkt arī veikalos. Svarīgi, lai kēksa forma būtu smaila, tuvāk oriģinālajam. Taču liela skāde nenotiks, ja cepsi arī parastajā veidnē. Garšu tas nemaitās.

Foto: Shutterstock

Mēdz būt arī formas, kur iestrādātas iedobītes mandelēm – orģinālajā "Kugelhopf" tām ir jābūt. Ja nav mandeļu iedobīšu, tad var formas apakšā vienkārši iebērt mandeļu skaidiņas.