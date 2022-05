Foto recepte: apgāztā rabarberkūka četros līmeņos

0 0







Četrās kārtās būvētā rabarberkūka, kas beigās tiek apgāzta vēkšpēdus, ir jāiekļauj tavā rabarberlaika "must have" sarakstā!

Rabarberu laikā plātsmaizes tiek ceptas bieži, viens no iemesliem ir ievziedu laika aukstums, kad kolektīvā apkure noslēgta, siltums gaidāms sazin, kad, bet dzīvoklis drēgns. Rabarbermaize tīkami iesilda un iesmaržina mājas. Otrs iemesls, protams, ir piegādes no laukiem – kad rabarberi sakuplojuši, tie tiek sūtīti uz Rīgu pārstrādei. Un tā nu virtuves stūros krājas rabarberu grēda, kam jātop par kūkām, sīrupiem un ievārījumiem. Cēla lieta ir izcept pirmo rabarbermaizi – ātro, visbiežāk uz kefīra bāzes. Tādu var cept vai katru otro dienu – noņēmēji ir! Taču tad iestājas sāts un jāiet tālāk – jaunā līmenī.

Šī apgāztā rabarberkūka prasa daudz vairāk ņemšanās nekā tās kefīrmīklas radiniece, bet, pie visiem rabarberkātiem, cik tā ir garda! Un kā smaržo!

Gatavo drumstalas! Auksts sviests, cukurs, milti, muskatrieksts. To visu ātri sakapā un tad saspaida sviesta drupačās, ko noliek ledusskapī. Ar tām noslēgsi četru līmeņu rabarberkūku. Attēlā redzamais gadžets ir baigā štelle– to man atsūtīja draudzene no Kanādas. Sviestu var sakapāt ātrāk nekā ar nazi, dikti parocīgs! Totāli rekomendēju! Var atrast interneta veikalos zem nosaukuma “butter chopper”

Sagatavo pannu! Pannu (26 cm diametrā) vajadzēs vienlaidus, bez noņemamām malām, jo šai kūkai tendence atrast vismazāko šķirbiņu un iztecēt. Tātad ņem 30 gramus sviesta un bagātīgi izsmērē pannu, pārējo sviestu sagriež kubiņos un izber pannā, bet kubiņus pārber ar brūno cukuru!

Sagriez un iecukuro rabarberus! Rabarberkātiem nogriež lapas un papēžus, sagriež slīpi gabaliņos un apber ar cukuru, tad blīvi, citu pie cita kārto pannā. Ja ir liels radošums, akurātums un noskaņojums, tad no rabarberiem var veidot dažādus rakstus.

Sakul mīklu! Mīkstu sviestu saputo ar cukuru, apelsīnu sulu, miziņām un vaniļu, piesit olas, turpini putot, piesijā pusi miltu ar cepamo pulveri, pievieno krējumu. Turpini putot, piesijā atlikušos miltus.

Apsedz rabarberus! Mīklu lej pāri rabarberiem! Starp citu, šis būtu labs brīdis ieslēgt cepeškrāsni un noregulēt uz 180 grādiem!

Uzber sviesta drupačas un cep! No ledusskapja izņem sviesta drupačas un vienmērīgi izkaisi pār mīklu! Liec 180 grādus sakarsētā krāsnī un cep 60 minūtes – līdz drupačas zeltaini brūnas.

Velc ārā un gāz riņķī! Brīdī, kad taimeris noziņojis – laiks vilkt kūku ārā – pienācis laiks svarīgākai un ekstrēmākai daļai, jo kūkai jākļūst par apgāzto rabarberkūku. Tātad nerausties, esi ātrs un bez žēlastības, ar virtuves cimdiem rokās! Ņem lielu šķīvi, uzliec to uz pannas un – hops!– apgriez kūku otrādi!

Bagātini un baudi! Pāris minūtes ļauj kūkai atgūties no kūleņa, tad ņem nost pannu, ja vēlies – bagātini ar kādu šļuku kalvadosa un cel galdā! Karsta lieliski garšos ar saldējumu. Kūku var ēst arī atdzisušu, tad tā būs mainījusi struktūru, būs vieglāk sagriežama.

Lai rabarberu dzīres turpinās līdz pēdējam kātam!