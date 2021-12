Gaisīgais vaniļas krēms ar dzērveņu mērci

2.9000 10







2 stundas30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Izcils deserts ziemas sezonai. Svētkos ne vienmēr ir jāēd kūkas, tās var aizstāt ar šādu maigu vaniļas krēmu, papildinot ar skābāku ogu mērci.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nelielā bļodiņā ielej ūdeni, ieber želatīnu un izmaisa. Atstāj želatīnu uzbriest.

Mērces katliņā ielej pienu un liek karsēties, līdz gar malām sāk veidoties putas un burbulīši (neuzvāra).

Kamēr piens karsējas, bļodiņā sakuļ olu dzeltenumus ar cukuru, līdz veidojas gaišs, gandrīz balts krēms. Karsto pienu mazās porcijās pievieno sakultajiem dzeltenumiem, katru reizi pienu labi iemaisot olās. Uz beigām pienu var pievienot straujāk.

Olu pienu lej tīrā katliņā un karsē, nepārtraukti maisot. Pienu nedrīkst uzvārīt, tā temperatūrai jābūt apmēram 80 °C. Noņem katlu no uguns un pienam pievieno uzbriedināto želatīnu. Maisa, līdz želatīns izšķīdis un savienojies ar pienu.

Pienu izkāš caur sietiņu, lai atbrīvotos no nevēlamiem olu vai želatīna kunkulīšiem. Bļodu ar olu pienu liek bļodā ar aukstu ledus ūdeni un maisot atdzesē. Kad piens vairs nav karsts, tam pievieno vaniļas pastu un brendiju (to var nepievienot). Atdzesē, līdz krēms sāk viegli biezēt. Tad to izņem no ledus ūdens.

Citā bļodā mīkstās putās sakuļ saldo krējumu. Putukrējumu ar kuļamās slotiņas palīdzību iemaisa olu pienā, pievienojot vienā reizē apmēram pusi no krējuma. Turpina ar putojamo slotiņu kult, līdz krēms vienmērīgs un gaisīgs.

Krēmu lej porciju trauciņos, nolīdzinot tā virsmu. Var izmantot arī formiņas, no kurām krēmu, pirms pasniegšanas, izgāž uz šķīvīša. Trauciņus liek ledusskapī vismaz uz 2 stundām, līdz krēms sastindzis.

Pagatavo dzērveņu mērci. Katliņā ieber ogas, uzlej ūdeni un karsē, līdz ogas šķīst laukā. Ja nepieciešams, papildina nedaudz ūdeni. Ogas izkāš caur sietiņu, tās rūpīgi izberzējot. Ogu mērci liek atpakaļ katliņā, pievieno cukuru un uzvāra, beigās ieber dažas veselas ogas, ļaujot tām caurkarst. Pagaršo, vai ir vēlamais salduma un skābuma balanss. Katliņu noņem no uguns un ļauj mērcei atdzist.

Krēmu pasniedz, pa virsu liekot dzērveņu mērci.

Ja krēmu vēlas izgāzt no formiņām, ar nazi novelk gar krēma sāniem, atbrīvojot sānus. Deserta servējamo šķīvīti ar otas palīdzību saslapina ar ūdeni. Apgāž formiņu virs sagatavotā šķīvīša. Ja krēms joprojām nekrīt laukā no formiņas, to apsedz ar karstā ūdenī samitrinātu un ļoti cieši nospiestu dvieli. Siltais dvielis maigi atlaidinās krēmu no formas pamatnes.

Ja krēms neizkrīt pareizajā vietā uz šķīvja, nav jāuztraucas, jo, tā kā šķīvītis ir mitrs, krēmu var viegli pārbīdīt šķīvja centrā. Aplej krēmu ar mērci un pasniedz.