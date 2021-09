Gardā rudens ābolkūka

3.5000 2







1 stunda40 minūtes Sarežģītība: vidēji Pasniegt nākamajā dienā

"Ja jūsu draugu, radu vai paziņu lokā ir kāds, kuram šogad antonovkas ražo bagātīgi, nekautrējieties uzprasīties uz kādu maišeli āboļu. Pretī varat droši apsolīt šo gardo rudens kūku. Pietiks ar vienu iebarošanas reizi. Protams, ja iedosiet recepti, tad nāksies vien pašam audzēt antonovkas, jo var gadīties, ka antonovkas saimnieks turpmāk kūku ceps pats un uz jautājumiem, vai nav kāds maišelis āboļu, atbildēs izvairīgi, kā sēņotājs par savām labākajām baraviku vietām. Tik garda ir šī kūka!" Tā savu kūku raksturo Anna no saimniecības SIA "Starspace", kas nodarbojas ar aitkopību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vispirms jāatrod lētais darbaspēks, kas nomizo un sagriež ābolus.

Kamēr darbaspēks mizo un griež, lēnā garā var sajaukt mīklas masu. Sviestu izkausējiet un ļaujiet atdzist. Mīklai jābūt plastiskai, bet tādai, kas turas kopā smukā bumbā. Ja pieliksiet vairāk miltu, būs cietāka pamatne. Tur noteikti jāpaeksperimentē, cik cieta patīk. Tādēļ vajag to maišeli ābolu, jo ar vienu cepienu noteikti būs par maz.

Ar mīklu izklāj formas pamatni, izveidojot vismaz pāris centimetru augstu maliņu.

Kad āboli samizoti, sagriezti, tos pilda formā. Droši ar kaudzīti vidū, jo sakritīsies. Pievērsiet uzmanību šķēlītēm, kas malās. Tās labāk orientēt tā, lai šķidrums satek nevis uz formas malām, bet gar šķēlītēm iekšā formā. Piešausieties... atcerieties par to maišeli ābolu.

Tagad ir laiks iesildīt cepeškrāsni uz 200 grādiem pēc Celsija ieskatiem. Abpusēji cepošais režīms būs gana labs. Ventilācijas režīmā ābolu šķēlītes-izlēcēji pārāk apdeg, bet... ogles jau esot veselīgas gremošanas sistēmai.

Kad āboli sabērti un atlikums apēsts vai uzlikts vārīties ķausītim, jāķeras pie pildījuma. Visu masu sajauc un ar karoti pacietīgi un lēnām lej pāri ābolu tornim. Jācenšas, lai netek pāri malām, jo, protams, piedegs un sāks gaudot pat kaimiņu mājas dūmu detektori. Ak jā, svarīgi! Kūkas formu, ja tā ir silikona, noteikti uzlieciet uz restītēm, jo citādāk pat nesapņojiet ar cieņu to dabūt iekšā cepeškrāsnī. Cietās formas īpašnieki var nesatraukties.

Kad pārlejamā masa ir izlaistīta un viss izlijušais no galda nolaizīts un arī pati forma iztīrīta, tad cepeškrāsnij jau jābūt sasilušai līdz 200 grādiem (Celsija). Šaujam iekšā un gaidām 15 minūtes. Pēc tam pazeminām temperatūru uz 180 grādiem un cepam vēl vismaz 45 minūtes. Āboliem jābūt viegli brūnganiem, būs, protams, pa kādam izlēcējam tumšākos toņos, bet, ja tie būs mazākumā, garša no tā necietīs.

Kad kūka šķiet gatava, to ir jāņem ārā no cepeškrāsns un jāļauj atdzist. Tiešām jāļauj. Atdzišana ievelkas uz stundām divām vai ilgāk, atkarībā no telpas temperatūras. Vislabāk ir cept vakarā un atstāt uz nakti, lai no rīta brokastīs būtu vienkārši izcils "kaut kas pie tējas/kafijas".

Receptes autores piebilde tiem, kas ievēro diētas: "Labāk pat neizmēģiniet. Norausieties un visi labie nodomi būs vējā."