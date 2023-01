Īstena lauku biskvīta kūka ar putukrējumu

0 0







Šķiet, ka biskvīta kūka vai lauku kūka, kā to mēdz dēvēt, ir nemainīga klasika un visu kūku māte. Man šīs kūkas recepte ir tāds kā sajaukums starp pagātni un tagadni, jo dažus trikus esmu apguvusi no vecmāmiņas, kaut ko no mammas un kaut ko piedomājusi pati. Daļa no maģijas ir arī vecvecmāmiņas lielā kūku forma, kurā parasti top šis brīnums. Mūsu ģimenē tā galdā tiek celta teju katrās viesībās, un tas ir liels retums, ja nākamajā dienā vēl sanāk to atrast ledusskapī.

No minētā sastāvdaļu daudzuma sanāk 3 jaukas biskvīta kārtas, kas kopā veidos normāla izmēra kūciņu. Vienai biskvīta kārtai izmanto 5 olas, 5 ēdamkarotes miltus, 5 ēdamkarotes cukura, šķipsniņu sāls un 3 tējkarotes konjaka. Katru kārtu cep atsevišķi. Pie šī sastāvdaļu daudzuma iesaku lietot kūku formu, kas ir 24 cm diametrā. Ja vēlas iespaidīgāka izmēra kūku, protams, var gatavot arī lielākā formā un vairākās kārtās, taču jārēķinās, ka kūkas izmēru palielinās arī pildījums. Nu ķersimies pie lietas beidzot.

Uzkarsē cepeškrāsni uz 200 grādu temperatūru un sagatavo kūku formiņu.

Kad runa ir par kūkām, neesmu liels cepamā papīra fans. Man patīk to ieklāt tikai formas apakšā un maliņas ietaukot, tad biskvīts vienmēr iznāk skaistāks.

Uzmanīgi atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Dzeltenumus iesaku likt lielā bļodā, lai pēcāk tur var pievienot visas sastāvdaļas, un vienmēr putot pirmos.

Olu dzeltenumiem pievieno cukuru un puto līdz masa ir dubultojusies izmērā, kā arī viss cukurs ir izkusis, tad pievieno konjaku. Tas padarīs biskvītu samtaināku. No alkohola nav jābaidās, jo cepšanas procesā tas izgaros un kūku droši varēs ēst arī bērni.

Dzeltenumiem pievieno miltus un masu kārtīgi samaisa.

Olu baltumiem pievieno sāli un puto līdz izveidojušās stingras putas. Tad olu baltumus iecilā dzeltenumu masā. Šeit iesaku izmantot silikona lāpstiņu un ar maisīšanu neaizrauties, lai biskvīts izveidojas pufīgs.

Tad masu pilda formiņā un cep līdz brīdim, kad tā vairs nelīp pie koka irbulīša vai biskvīta smarža sāk izteikti piepildīt virtuvi.

Tad atdzesē gatavo biskvīta kārtu un atkārto procesu, līdz visas 3 kārtas ir gatavas.

Kad visas kārtas ir atdzisušas, saputo saldo krējumu ar cukuru. Man patīk pievienot arī vaniļas cukuru un putukrējuma stindzinātāju. Ja ir vēlme pēc kā īpašāka, putukrējumam var pievienot arī maskarpones sieru. Tad sanāk tāds pabiezāks krēms, ar kuru var arī skaisti izdekorēt kūku.

Tad uz biskvītiem smērē pildījumu. Ja pildījumam ir izvēlēts ievārījums, to uz biskvīta klāj pirmo un tikai tad putukrējumu. Ja pildījumā būs ogas – pirmo liek putukrējumu un tad ogas.

Procesu turpina kamēr beidzas biskvīta kārtas. Krēmu var smērēt arī visapkārt kūkai, tomēr šai kūkai piestāv arī neapstrādātais, paviršais izskats. Dekorē pēc vēlēšanās ar augļiem, ogām, ziediem, cepumiem, marcipāna mastiku – visu, ko var iedomāties.

Liels pluss ir tas, ka pēc vienas receptes var pagatavot neskaitāmas šīs kūkas variācijās, jo receptei jāseko tikai biskvīta gatavošanas laikā. Tālākais jau ir katra meistara interpretācija. Mans vectēvs vienmēr priecājas, ja starp kārtām slēpjas kaut kas skābāks. Tam noder brūkleņu ievārījums. Bērniem parasti labāk patīk svaigas zemenes, krūmmellenes vai avenes. Katrā ziņā iespējas ir daudzas un dažādas.

Lai skaisti svētki, svētdienas vai darba dienas kopā ar šo kūku!