Kabaču un kakao kūka

1 stunda30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Receptes autore Ilze Sperga saka: "Bērnudārza draugi gaida manu bērnu svētkus, jo kabaču-kakao kūka der gan Helovīnam ar dzērveņu pūdercukurā acīm, gan Ziemassvētkiem ar piparkūku dekoriem eglīšu, bet Lieldienās puķīšu formā." Runā, ka arī pieaugušie, kuriem bijusi tā laime pagaršot šo kūku, sāk ļoti gaidīt bērnu svētkus, kad arī lielie varēs pamieloties.

Sarīvē kabaci vai cukīni.

Sajauc cukuru ar eļļu, olām, sāli un vaniļas cukuru. Pieliek klāt sarīvētos kabačus.

Atsevišķi sajauc miltus, kakao, cepami pulveri, var likt klāt rīvētu šokolādi.

Visu samaisa kopā, lej kēksa formā un cep 50 minūtes 180 grādu temperatūrā.

Kad kūka padzisusi, to pārlej ar šokolādes glazūru. To gatavo tā: uz mazas liesmas silda 150 mililitrus saldā krējuma līdz pirmajam burbulim. Pārlej to pāri 100 gramiem salauzītai tumšajai šokolādei. Visu kārtīgi samaisa. Lej pāri kūkai pēc 10-15 minūtēm.

Lai labi garšo!