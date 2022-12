Kanēļa bumbiņmaizes vainags svētku brokastīm

0 0







1 stunda Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Tām reizēm, kad brokastīs kārojas ko saldu un ir laiks paciesties, kamēr mīkla uzrūgst, kanēļa bumbiņmaize būs īstā izvēle! Angliski runājošie šo sauc par pērtiķu maizi jeb "monkey bread", jo to ēd, ar pirkstiem laužot kumosu pa kumosam – nu, tieši tāpat, kā to dara atraktīvie dzīvnieciņi. Tomēr mūsmājās to nosaucām par kanēļmaizīšu viducīšu kūku – jo tieši tā arī garšo – pēc kanēļmaizīšu garšīgākās daļas!

Pie darba!

Vienā traukā samaisa sausās sastāvdaļas – 240 gramus miltu, cukuru, raugu un sāli.

Pienu un sviestu liek bļodiņā un uzsilda mikroviļņu krāsnī – pienam nav jāvārās, tam jābūt tik siltam, lai sviests izkustu!

Piena un kausētā sviesta maisījumu pievieno sajauktajiem sausajiem produktiem. Pievieno arī olu!

Ņem talkā mikseri un visu kuļ apmēram divas minūtes. Tad pievieno vēl 120 gramus miltu un turpina kult vēl divas minūtes. Mīkla pamazām kļūs viendabīga, tomēr tā joprojām būs ķepīga.

Turpinot miksēšanu, ber klāt vēl miltus pa drusciņai līdz mirklim, kad mīkla vairs nelīp pie miksera un bļodas malām.

Mīklas pikuci liek uz ar miltiem izbārstītas galda virsmas un mīca, līdz tā ir viendabīgi gluda un elastīga. Pārsedz mīklas bumbu ar tīru dvielīti un ļauj atpūsties 10 minūtes.

Kad mīkla atpūtināta, to sadala 36 nelielos gabaliņos, ko saveļ bumbiņās.

Sagatavo divas bļodiņas – vienā kanēļcukuru, otrā liek kausētu sviestu.

Katru mīklas bumbiņu vispirms apviļā kausētajā sviestā, tad – kanēļa un cukura maisījumā un liek sagatavotajā cepamformā (vislabāk šim kārumam derēs vainaga veida kēksa forma.

Kad visas mīklas bumbiņas kārtīgi apviļātas sviestā un kanēļcukurā un saliktas cepamformā, pāri pārlej atlikušo kausētu sviestu un pārkaisa kanēļcukuru. Cepamformu pārsedz ar tīru dvielīti un ļauj mīklai atpūsties un uzrūgt apmēram 30 minūtes.

Kad mīkla uzrūgusi (apjomam vajadzētu dubultoties), liek iepriekš sakarsētā krāsnī un cep 190 grādos 25-30 minūtes vai līdz kanēļa bumbiņas apcepušās zeltaini brūnas.

Gatavo maizi izņem no krāsns un atdzesē 5-10 minūtes, tad pārliek uz šķīvja vai paplātes.

Sagatavo cukura glazūru atbilstoši ražotāja norādījumiem uz iepakojuma (ja izmanto gatavo, veikalos nopērkamo) – iemērc produkta paciņu karstā ūdenī, patur 3-5 minūtes, nogriež stūrīti un uzklāj glazūru uz kanēļmaizes vainaga. Pāri var pārkaisīt kanēļcukuru vai kādus citus konditorejas dekorus.

Ja pa rokai nav gatavās cukura glazūras, to var pagatavot arī saviem spēkiem – 100 gramus svaigā krēmsiera sajauc ar 50 gramiem pūdercukura. Papildu aromātam var pievienot rīvētu apelsīna miziņu un nedaudz svaigi spiestas apelsīna sulas. Visu samaisa un uzklāj kanēļmaizei.

Lai labi garšo!

