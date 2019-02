Kārdinošā 'Rafaello' torte kaloriju skaitītājiem

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem, ietauko kūkas veidni.

Gatavo biskvītu. Olu baltumus atdala no dzeltenumiem, Sakuļ 4 olas baltumus ar 10 gramiem stēvijas stingrās putās.

Citā bļodā sakuļ olu dzeltenumus ar 10 gramiem stēvijas, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga.

Dzeltenumiem pievieno pusi olbaltumu putu un iecilā. Pievieno un iemaisa 1/2 tasi rīsu miltu un 1 TK cepamā pulvera. Viegli apmaisa.

Masā iecilā 1/2 tasi kokosriekstu skaidiņu un atlikušās olbaltumu putas. Lej kūkas veidnē un cep 20 minūtes.

Kad viena biskvīta plāksne izcepta, to nedaudz atdzesē un izņem no veidnes. Tad no atlikušajām sastāvdaļām gatavo un cep otru biskvīta plāksni.

Gatavo tortes krēmu. Ar karoti izķeksē no bundžas balto, krēmīgo kokosriekstu piena kārtu un saputo līdz putukrējuma konsistencei.

Pievieno un iemaisa krēmsieru un saldinātāju pēc garšas, Liek ledusskapī sastingt uz 10-15 minūtēm.

Kārto torti. Abus biskvītus pārslaka ar apelsīnu sulu, tā, lai tie būtu labi samitrināti. Uz pirmās biskvīta ripas smērē pusi no kokosriekstu krēma, virsū liek otru biskvītu, ar atlikušo krēmu pārziežot tortes virskārtu un sānu malas.

Torti dekorē ar kokosriekstu skaidiņām, svaigām ogām un kokosriekstu bumbiņām, ko pagatavo, samaisot 1 ĒK krēmsiera ar medu un tasi kokosriekstu skaidiņu.