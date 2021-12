Karstais aperols – vasaras kulta dzēriens ziemas versijā

0 0







5 minūtes 1 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Lai arī kā mums patiktu Ziemassvētku gaidīšanas laiks, nereti mēs mēdzam aizdomāties un pat saskumt par vasaru ar tās mierīgajiem vakariem un gardajiem kokteiļiem. Par laimi, populāro klasiku no siltās sezonas var baudīt karstu vai garšas ziņā līdzīgāku tradicionālajām ziemas garšām. Mēs iesakām: ziemas "Aperol". "Priekā!"– tas ir tas, ko tā vien gribas teikt, kad ir atrasta labākā ziemas dzēriena recepte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Garda "Karstā Aperol" ("Hot Aperol") recepte sasildīs tavas rokas un vienlaikus radīs vasarīgas sajūtas pašā ziemas vidū. Atšķirība starp "Aperol Spritz" un "Winter Aperol Spritz" ir tikai dažās sastāvdaļās.

Tradicionālo kokteili gatavo no aperitīva "Aperol", dzirkstošā vīna proseko un gāzēta ūdens, kas papildināts ar ledu un apelsīna daiviņu. Taču ar dažām sezonālu sastāvdaļu izmaiņām tu vari viegli iegūt šī populārā kokteiļa ziemas versiju! Par laimi, nav jābūt bārmenim, lai pagatavotu karsto "Aperol", kas garšas ziņā var konkurēt pat ar karstvīnu.

Gudrā blondīne rada ziemas "Aperol" recepti

Šī sildošā dzēriena recepti ir radījusi neviena cita kā filmas "Gudrā blondīne" aktrise Rīza Viterspūna. Jā, jā, Rīza! Aktrise savā "Instagram" kontā dalījusies ar savu iecienīto "Aperol" recepti.

Tā vietā, lai vienkārši pagatavotu ikonisko itāļu kokteili, sajaucot "Aperol" ar gāzētu ūdeni un proseko, rotājot ar apelsīna šķēli, Rīza pievieno arī ābolu sulu (videoklipā viņa to sauc par "ābolu sidru"). Sidrs šajā gadījumā droši vien būtu jauks, ja tu meklē papildu alkoholisko dzērienu, pretējā gadījumā – izmanto ābolu sulu. Pēcāk viņa to rotā ar ābola šķēli un kanēļa standziņu.

Aizstāj karstvīnu ar "Aperol"



Esam sapratuši to, ka ziemas "Aperol" versijas var būt visdažādākās: visbiežāk tie ir karsti vai auksti kokteiļi – papildināti ar ziemas tradicionālajām garšām. Ja tev ir apnicis tradicionālais karstvīns, tad karstais "Aperol" to noteikti varētu aizvietot. Lai to pagatavotu, būs nepieciešamas 20 minūtes, bet tas ir tā vērts!

Lūk, piedāvājam video pamācību: kā pagatavot karsto ziemas "Aperol". Video autore izmanto "Pinot Grigio" vīnogu vīnu, taču tu vari izmantot jebkuru citu baltvīnu, kas vien tev labāk garšo!



Savukārt, kā trešo recepti pievienojam tādu, kurā vasaras "Aperol" tiek papildināts ar sulu. Lūk, kas jums būs nepieciešams, lai pagatavotu ziemas "šprici":

Aperol;

Granātābolu sula (der arī dzērveņu sula!);

Prosecco;

Gāzēts ūdens;

Dekorēšanai: greipfrūta daiviņa, granātābola sēklas un rozmarīna zariņš.



Tātad: piepildi glāzi ar ledu un pievieno "Aperol", kā arī granātābolu sulu. Pēc tam pievieno "Prosecco" un gāzētu ūdeni. Nobeigumā glāzi dekorē ar greipfrūta šķēlīti, granātābola sēklām un rozmarīna zariņu. Pasniedz uzreiz pēc pagatavošanas!

Voilā, trīs "Aperol" receptes ir pieejamas tavā rīcībā – atliek vien izvēlēties, kura būs "pa tavai gaumei".