Kefīra vafeles ar karamelizētiem bumbieriem

30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Vafeles ir viens no tiem kārumiem, kas no galda pazūd vienā acumirklī! Ja vēl pārlietas ar iebiezināto pienu vai šokolādes mērci, papildinātas ar ogām vai saldējuma bumbu... tad vispār mēli var norīt! Vafeļu recepti iesaka kulinārā bloga saimniece Una no "Virtuvē ar Unu".

Izkausē sviestu un noliek atdzist.

Bļodā sajauc miltus ar cukuru, cepamo pulveri, sāli un sodu.

Olas sakuļ ar atdzesēto sviestu un kefīru.

Savieno kopā abu bļodu saturus un samaisa viendabīgu mīklu. Mīklu noliek malā uz 10 minūtēm.

Ķeras klāt karamelizētajiem bumbieriem! Sagriež bumbierus, tos liek katliņā kopā ar pārējām sastāvdaļām.

Bumbieru gabaliņus vāra 15 minūtes uz vidējas liesmas, ik pa laikam apmaisa.

Uzkarsē vafeļu pannu, liek pa divām ēdamkarotēm mīklas, cep zeltainas.

Pasniedz ar karamelizētajiem bumbieriem, pūdercukuru, mellenēm un piparmētru lapiņām.

Lai labi garšo!