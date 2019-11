Klasiskās 'Vecrīgas' ar gaisīgu biezpiena krēmu

Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Pūdercukuroto kūciņu trauslā mīklas garoziņā slēpj maigu biezpiena krēma pildījumu – īsta bērnības garša! Recepti iesaka konditore Ieva Dārzniece. No šī produktu daudzuma sanāks aptuveni 25 "Vecrīgas".

Katliņā uzkarsē ūdeni, pievieno sviestu un izkausē to uz nelielas liesmas.

Kad sviests ir izkusis, nenoņemot katliņu no plīts, iemaisa miltus. Maisa ātri un vislabāk ar koka karoti, līdz izveidojas vienmērīga, viengabalaina masa. Tam būs nepieciešama aptuveni minūte.

Noņem katliņu no plīts un atstāj padzesēties 3-4 minūtes.

Tad, ātri maisot, pa vienai pievieno olas un katru kārtīgi iekuļ. Mīklai vajadzētu sanākt ķēpīgi-mīkstai.

Pilda mīklu konditorejas maisā ar lielo rozetes uzgali, spiež no masas uz plāts (to iepriekš izklāj ar cepamo papīru un ietauko) apaļas kūciņas, veidojot aplīšus vertikāli uz augšu kā tornīšus.

Cep iepriekš līdz 160 grādiem uzkarsētā plītī aptuveni 50 minūtes.

Pa to laiku gatavo krēmu. Vispirms saputo saldo krējumu ar cukuru un vaniļas cukuru vijīgās putās. Tad pievieno biezpienu (izmanto kulinārijas biezpienu vai parasto biezpienu iepriekš sablendē/iztrin caur sietiņu, lai masa būtu viendabīga) un saputo, līdz masa ir vienmērīga. Pagaršo un, ja nepieciešams, pievieno vēl cukuru pēc garšas.

Izņem mīklas sagataves no krāsns, atdzesē un pilda ar krēmu, iedurot pildāmo uzgali sagataves apakšā pa vidu. Virpinot kūciņu rokā pa apli, ar otru roku spiež iekšā krēmu. Kad kūciņa ir pilna, to var just pēc svara.

Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pūdercukuru.