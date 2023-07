Kraukšķīgi gaisīgas plānās vafeles pēc omītes receptes

0 0







30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas 5 gab. 5 gab. olas olas 200 g 200 g sviests sviests 1 glāze 1 glāze cukurs cukurs vaniļas cukurs vaniļas cukurs 1 glāze 1 glāze milti milti šķipsna šķipsna sāls sāls

Kurš gan nemīl pamosties, sajūtot aromātu, ko rada mājās gatavotas vafeles? Aiziet, ir laiks izcelt no tālākajiem stūriem vafeļpannu (super labas ir vecās padomju laika vafeļpannas), noslaucīt no tās putekļus un uzzināt noslēpumu, kā pagatavot apburoši vieglas un kraukšķīgas mājas vafeles, kas no ārpuses ir kraukšķīgas, bet iekšpusē gaisīgas. Tik gardas, ka mierīgi var iztikt arī bez pildījuma! Galvenais neizņemt pārāk ātri tās no vafeļpannas, jo tām ir jābūt zeltaini brūnām!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izkausē sviesta paciņu (sviestu izmanto, lai vafeles būtu plānas un trauslas).

Bļodā sāk putot izkausēto sviestu, glāzi cukura, nedaudz vaniļas cukura un šķipsniņu sāls. Pa vienai olai piesit masai klāt (kopā izmanto piecas olas). Puto, puto, puto...

Kad saputojies, iesijā glāzi miltus. Ieteikums: ļoti daudz nekult, tikai, lai nebūtu kunkuļi. Mīklai jābūt viendabīgai – krējuma biezumā.

Vafeļpannas virsmu pirms cepšanas ieeļļo, lai mīkla neliptu klāt. Liek ar karoti mīklu vafeļpannas vidiņā (un nevajag satraukties, ka kāda būs lielāka, kāda mazāka. Jāpiešauj roka, cik liels daudzums/pikucītis ir nepieciešams). Gatavās vafeles karstas sarullē.

Ja gribas vafeles ar pildījumu, tad lieliski garšos kopā ar saputotu saldo krējumu un brūkleņu ievārījumu. Pildījumu vafelēs liek īsi pirms pasniegšanas.

Lai vafeles izdotos, sagatavošanas brīdī visiem produktiem jābūt vienādā temperatūrā.

Lai izdodas!