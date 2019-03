Krēmīgais ābolu pīrāgs

Gatavo mīklu. Miltus, cukuru, cepampulveri un sviestu saberž smalkās drupačās. Pieliek krējumu, visu veikli samaisa, lai izveidojas viendabīga mīkla (ilgi nemīca) un liek uz stundu ledusskapī.

Gatavo pildījumu. Ābolus nomizo, sagriež gabaliņos. Var pārkaisīt ar kanēli vai nedaudz brūnā cukura. Krējumu, olu, cukuru, miltus sajauc.

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem. Sagatavo cepamo veidni (līdz 23 cm diametrā).

Kad mīkla izņemta no ledusskapja, to izrullē. Ja mīklu grūti izrullēt, to var izdarīt, liekot mīklas piku starp divām cepampapīra kārtām.

Mīklu ieklāj formā ar maliņām uz augšu, ber virsū ābolus, pārlej ar krējuma maisījumu un cep aptuveni 50 minūtes.

Pēdējās 15 minūtes pārklāj pīrāgu ar foliju, lai vidus un āboli labāk izcepas.