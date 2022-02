Latvieša versija par siera kūku – biezpiena sacepums visām gaumēm

0 0







1 stunda20 minūtes 8 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 600 g 600 g biezpiens biezpiens 4 gab. 4 gab. olas olas 100 g 100 g cukurs cukurs 60 g 60 g skābais krējums skābais krējums 80 g 80 g manna manna 100 g 100 g žāvētas dzērvenes žāvētas dzērvenes 1 TK 1 TK vaniļas cukurs vaniļas cukurs 1 gab. 1 gab. citrona miziņa citrona miziņa 20 g 20 g pūdercukurs pūdercukurs 20 g 20 g sviests sviests

Viena panna, divas garšas – ar sacepumu našķosies gan tie, kam garšo žāvēti augļi, gan tie, kas tos ienīst.

Sacepums ir latviešu versija par siera kūku, tikai bez kraukšķīgās pamatnes. Vienkāršs, gards un veselīgs, jo biezpiens taču pievienots!

Biezpiena sacepums daudziem ir bērnības garša. Kāds to atcerēsies no skolas ēdnīcas laikiem, kad metāla bļodiņās, dzērveņu ķīseļa jūrā peldēja biezpiena aisbergs. Vēl kādam citam šis našķis ir omes gatavots un pasniegts ar dzērveņu mērci. Vienaldzīgo nav, bet ir skaļas diskusijas vai žāvēti augļi – dzērvenes, rozīnes, ķirši un aprikozes ir pelnījušas te atrasties. Daļa kārumnieku konsekventi izlasa žāvējumus no biezpiena masas, bet otra daļa nepatikā rauc degunu, ja saldajā biezpiena masā to neatrod. Kur ir rozīnes? Kur gaļīgās dzērvenes?

Ja ģimenē ir pārstāvētas abas puses, tad arī biezpiena sacepums jācep divdaļīgs – rozīnes pa labi, bezrozīņu biezpiens pa kreisi. Visi laimīgi! Neaizmirsti iezīmēt, kura ir kura puse, visvienkāršāk to izdarīt ar pūdercukura palīdzību. Sacepuma pusi, kur atrodas augļi – nopūderē!

Olu dzeltenumu atdala no baltuma. Saputo baltumu stingrās putās un liek ledusskapī.

Olu dzeltenumu saputo ar norīvētu citrona miziņām, pūdercukuru un cukuru, pievieno skābo krējumu, mannu un biezpienu, visu sablendē.