Latviskie grieķu salāti

15 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Ir vasara un regulāri darbinām grilu, gatavojot gardu maltīti saviem draugiem vai ģimenei. Lai gan sulīgs steiks vai vistas gaļas ēdiens vienmēr ir favorīts, neaizmirsīsim, ka salāti ir katras maltītes būtiska sastāvdaļa. It sevišķi vasarā! It sevišķi, ja lielākā daļa no dārzeņiem ņemta tieši no siltumnīcas. Nezinu kāpēc, iespējams, tādēļ, ka izvēlētas pašas gardākās un svaigākās sastāvdaļas, bet šie salāti nekad nav pievīluši! Recepti iesaka Eva Vitone.

Salātu pagatavošanai izmantoju kubiņos sagrieztu sarkano papriku (lai košāk, var sagriezt arī dzelteno un zaļo papriku), no siltumnīcas – tomātus un gurķus. Kādās formās dārzeņus griezt, to jāizvēlas pašam! Man patīk, ka ir palieli kumosa izmēra gabali.

Pa virsu liek fetas sieru ar garšaugiem un visam pāri pārslaka augstākā labuma extra virgin olīveļļu.

Salātus noslēdz ar ripiņās sagrieztu sarkano sīpolu un visam pāri – dilles, nupat no dobes plūktas.

Citreiz šo salātu pagatavošanai izmantoju arī olīvas, salātlapas un bazilika lapas. Bet šoreiz šādi! Izmantojot to, kas mums pašiem aug un zied! Gluži vai latviešu grieķu salāti.

Lai izdodas!