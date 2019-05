Lēcas krēmīgā tomātu un kokosriekstu mērcē

6 porcijas + - Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Atpūties no gaļas un pagatavo krēmīgu lēcu sautējumu, kura garšu pārbagātība tevi apžilbinās. Pasniedz to ar rīsiem un priecājies par dzīvi! Recepti iesaka garšīgā "Instagram" konta "Tasty For Me" saimniece Sandra.