Lēni cepts mežacūkas ciskas cepetis ātrā karija marinādē

Gaļu liek traukā. Visas zaļā karija sastāvdaļas liek traukā, sablendē viendabīgā masā. Ar karija marinādi ieziež cepeti no visām pusēm. Trauku pārklāj ar pārtikas plēvi vai vāku un liek ledusskapī vismaz uz diennakti.

Foto: Privātais arhīvs

Sakarsē krāsni līdz 250 grādiem. Cep cepeti stundu, tad samazina karstumu līdz 120 grādiem un cep vēl četras stundas, līdz gaļa viegli nāk nost no kaula, ir sulīga un irdena. Ļauj gaļai krāsnī atdzist vismaz stundu, tad ņem trauku ārā no krāsns, atdala gaļu no kauliem, samaisa ar cepšanas laikā radušos mērci.

Gatavo cepeti pasniedz ar vārītiem vai ceptiem kartupelīšiem, rīsiem, nūdelem, vai arī saplucina un izmanto tortilju (recepte te) vai burgeru (recepte, lūk, šeit) pildījumam.

Cepamajā traukā palikušās cepeša sulas var gan sajaukt ar saplucināto gaļu, lai tā būtu vēl sulīgāka, gan arī, caur sietu izkāšot un iztrinot biezumus, saliet pannā, iebiezināt ar kokosriekstu pienu vai saldo krējumu un uzkarsēt, pagatavojot aromātisku silto mērci piedevai pie cepeša.