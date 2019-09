Lietuvas garšas: ābolu siers

Loading... Sastāvdaļas 5 kg āboli 1 kg cukurs pēc garšas kanēlis

Ābolu siera izcelsme meklējama viduslaiku valdnieku un augstmaņu muižās. Tas ir tādēļ, ka ābolu sieram vajag daudz cukura vai medus. Medus vienmēr ir bijis un ir pietiekami dārgs produkts, bet cukurs līdz brīdim, kad to sāka ražot no cukurbietēm, arī nebija lēts. Senākā ābolu siera recepte Lietuvā atrodama Radvilu pavāra 17. gadsimta pierakstu grāmatā. Ēdiens dēvēts par "Cidoniju sieru", bet receptes beigās piemetināts, ka "...tādu pašu sieru var gatavot arī no āboliem…".

Atsaucoties "Tasty" aicinājumam dalīties ar lietuviešu kulināro mantojumu, recepti piedāvā Lietuvas lauku tūrisma asociācija un projekts "Skonių kelias". Ēdiens gatavots saskaņā ar Lietuvas sertificēta Nacionālā mantojuma produkta recepti, parādot tā gatavošanas procesu.

Nomizo un sagriež ābolus, pārkaisa ar cukuru un atstāj uz 1 vai 2 dienām, lai tie atsulotos.

Tad sulu salej katlā un vāra, kamēr tā sāk sabiezēt, bet šķidruma saturs ir teju uz pusi samazinājies.

Pievieno ābolus un vāra apmēram 1 stundu, nepārtraukti maisot, līdz masa sabiezē.

Visu liek samitrinātā siera maisā vai marlē, nospiež pāris stundas vai dienu, uzliekot slogu.

Pakarina labi vēdināmā vietā uz pāris dienām.

No siera maisiem izņemtos sierus apkaltē, ietin pergamenta papīrā un liek vēsā vietā nogatavināties. Siers ir gatavs, kad, uzspiežot ar pirkstu, uz tā nepaliek iespiedums. Tradicionāli lietuvieši ābolu sieru ceļ galdā Ziemassvētkos.

Lai labi garšo!