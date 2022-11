Mājās gatavota pasta – laba ideja vai lieka laika šķērdēšana?

0 0







14 stundas Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas 7 gab. 7 gab. olas dzeltenumi olas dzeltenumi 200 g 200 g 00.tipa milti (itāļu) 00.tipa milti (itāļu) 100 g 100 g manna manna 1 naža gals 1 naža gals sāls sāls ūdens ūdens

Mājās gatavoto pastu var pielīdzināt mājās locītiem pelmeņiem – jā, gardi, bet ieguldītais laiks un enerģija neatbilst tam, kādā zibens ātrumā pagatavotais pazūd no šķīvja!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas notika vēl laikā, kad Latvijā varēja norēķināties latos, daudzi lielveikali vēl pat nebija uzbūvēti un no ārzemēm sāka veikala plauktos parādīties priekšmeti, kas līdz tam tika redzēti tikai ārzemju žurnālos. Saprotama lieta, ka man vajadzēja gan zelta salvešu turētājus, gan siera rīvi. Man vajadzēja arī pastas gatavojamo mašīnu. Man, kura makaronus ēd ar gariem zobiem! Taču es to uzparikti ieraudzīju, un man to vajadzēja. Pāris nedēļas staigāju tai apkārt, pārbaudīju, vai nav nopirkta, un algas dienā pārnesu mājās. Kad es to aparātu saliku kopā un iedarbināju? Šķiet pēc kāda gada, bet man – mājās – bija – MAKARONU TAISĪŠANAS MAŠĪNA!!!!

Krājot putekļus un gaidot zvaigžņu stundu

Apziņa vien par šo gadžetu manā virtuvē lika murrāt un sapņot, kādas tik pastas netaisīšu! Labi, ja gribu būt precīza, tad tur gan bija tikai trīs iespējas – lazanja, "tagliatelle" un spageti. Tas viss ar regulējamiem biezumiem.