Mīksta maizīte ar kraukšķīgu garoziņu

2 stundas Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 600 g 600 g milti milti 10 g 10 g sausais raugs sausais raugs 2 ĒK 2 ĒK olīveļļa olīveļļa 1 TK 1 TK sāls sāls 340 ml 340 ml remdens ūdens remdens ūdens

Tikko ceptas maizes smarža mājās, iespējams, ir viena no skaistākajām smaržām pasaulē. Un pašas cepta maize ir katras saimnieces lepnumiņš. Tagad, kad rudens atkal tāds skarbāks gadījies, mājās cepta maize liekas divtik vērtīga – nomierina, harmonizē un dara priecīgu. Recepte nākusi no Veronikas Ļevšas mājīgās un jaukās virtuves.

Visas sastāvdaļas sajauc kopā, samīca mīklu.

Apber mīklu ar miltiem, pārklāj ar dvielīti un atstāj uz stundu raudzēties.

Kad mīkla ir dubultojusies, sadala to četrās daļās. No katras daļas izveido mīklas bumbu. Tad to ar rokām saspiež plakanu kā plāceni. Plāceni saritina trubiņā un izveido kukulīša formu.

Liek visus četrus kukulīšus uz plāts, apsedz ar tīru dvieli un atstāj uz 20 minūtēm mierā.

Tad katru kukulīti mazliet apsmērē ar miltiem, ar asu nazi iegriež rieviņas.

Cep cepeškrāsnī 220 grādos apmēram 25 minūtes.

Var atdzesēt un ēst maizīti vēlāk, bet Veronika saka – viens kukulītis parasti apēdas uzreiz. Tikko cepta, silta maizīte ar sviestu – mmm… Lai labi garšo!