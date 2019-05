Novadu garšas: 'Vecās zemnieku brokastis' ziemeļkurzmnieku gaumē

Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

""Vecās zemnieku brokastis" ir kreftīgs otrā rīta "dūšas piesējējs" pēc kārtīga piknika zaļumos, kad baudvielu iepriekšējā naktī bijis drusku tā kā par daudz," ģimenes recepti atklāj Rudīte Rēriha, kuras mājas kafejnīca "Sātig' un sveitig' pabūšen baznic's dārze" būs iespējams viesoties un dažādus gardumus baudīt jau 1.un 2. jūnijā Lībiešu mājas kafejnīcu dienu ietvaros.

"Šis sātīgais paēdiens mūsu ģimenē nonācis no tēta jaunības. Viņš stāstīja, ka to baudījis kādā ēstuvē Ventspilī mūzikas studiju gados vētrainajos septiņdesmitajos. Tolaik mūzikas vidusskolas bohēmiski noskaņotie studenti, ikdienā gatavojot pusdienas no līdzdotiem produktiem kopmītņu virtuvē, uz ēdienu ietaupīja naudu baudvielām un tikai pa reizei atļāvās paēst "pilsētā".Tas bija tēta meistarstiķis reizēs, kad viņš gribēja pārsteigt savas ģimenes četras meitenes, ar galantu žestu, servējot iespaidīgas brokastis. Šis mērķis bija jāsasniedz bez īpašām gastronomiskām piruetēm – tolaik virtuves mākslā par svarīgāku atzina ievērojamu rezultātu, ne atraktīvu procesu, un mūsu mājās meitenēm ieeja virtuvē svētku rītos bija stingri jo stingri aizliegta. Iespaids, noceļot vāku no kūpošās pannas un sajūtot sātīgo smaržu, ir neaizmirstams! Bet tikpat labi šis sacepums iederējās talku reizēs un cūku bērēs dzimtas mājās, pagatavots cepeškrāsnī pirms kārtīga darba cēliena."

Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem.

Vārītos kartupeļus sagriež ripiņās. Žāvēto gaļu sagriež rupjākos kubiņos, sīpolus – smalkākos. Olas sakuļ ar sāli un pipariem.

Ietaukotā veidnē kārtām klāj kartupeļus, sagriezto gaļu un sīpolus, atkal kartupeļus,

gaļu utt. Visu noslēdz ar kartupeļu kārtu, pārlej ar sakulto olu masu.

Cep 30 – 40 minūtes. Ēdiens ir gatavs, kad olu masa sarecējusi. Pasniedz ar svaigiem dārzeņiem un zaļumiem, kā arī skābu krējumu.

Lai labi garšo!