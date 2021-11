Pasta ar lasi krējuma mērcē

0 0







30 minūtes 2 porcijas Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 2 gab. 2 gab. laša fileja laša fileja 1 glāze 1 glāze skābais krējums 20% skābais krējums 20% 250 g 250 g pasta pasta pēc garšas pēc garšas sāls sāls naža gals naža gals pipari pipari pēc garšas pēc garšas svaigi pētersīļi svaigi pētersīļi

Ja mājās nekā nav, izņemam no ledusskapja lasi… Kā mēdz teikt, skaisti dzīvot neaizliegsi! Īpaši, ja cilvēks zina, ko darīt ar veselu lasi. Ja to pareizi un saimnieciski sagatavo, sanāk vairākas ēdienreizes. Un no visa, kas tādā gatavošanā paliek pāri, sanāk ātri pagatavojamas, svētdienīgi smalkas un ļoti gardas pusdienas! Recepti iesaka Iveta Rutkovska.

Skābo krējumu lēni karsē, pievieno nelielos gabaliņos sagrieztu lasi (var ņemt fileju, bet tikpat lieliski sanāk ar dažādiem laša atgriezumiem, ja gabalos tiek dalīts vesels lasis), sāli, piparus.

Maisa, karsē, kamēr lasis atdod garšu krējumam, pieber sauju svaigu pētersīļu zaļumus.

Izvāra pastu. Sajauc pastu ar laša mērci. Pasniedz uzreiz.