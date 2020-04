Pavasarīgā skābeņu zupa ar liellopa gaļu un grūbām

5.0000 1







3 stundas Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

"Nāk pavasaris un kā vienas no pirmajām no ziemas miega "mostas" skābenes. Tās var salasīt pļavās, upes krastos un nomaļos, vecos parkos, Savvaļas skābenes izceļas ar īpaši piesātinātu garšu – tās ir skābākas par dārza skābenēm, tādēļ iesakām apvienot pastaigu ar lietderīgo skābeņu salasīšanu. Pavasarīgai zupiņai pietiks ar kārtīgām 2-3 saujām, bet, protams, var arī nopirkt jau gatavas sālītās skābenes burciņās tirgū vai veikalā vai izaudzēt tās savā dārzā," mudina kulinārijas bloga "Virtuve diviem" autori, iesakot klasisku skābeņu zupas recepti.

Ķeramies klāt gatavošanai, jo tā ir pavisam vienkārša!

Katlā liek gaļu, pārlej ar aukstu ūdeni. Kad ūdens sakarsis līdz vārīšanās temperatūrai, noņem putas, līdz tās vairs neparādās.

Nu ir īstais laiks pievienot garšvielas: piparus, lauru lapas, gabaliņos sagrieztus burkānus, sasmalcinātu sīpolu un sarīvētu selerijas sakni. Pievieno arī grūbas, lai zupa būtu tumīgāka.

Pieliek sāli pēc garšas. Ja gatavo skābeņu zupu no burciņā sālītam skābenēm, tad sāli nepievieno vai liek klāt pašās beigās, ja tas ir nepieciešams.

Kad gaļa mīksta (pēc aptuveni 2 h), izņem to no katla, atdala no kauliem, sagriež gabaliņos un liek atpakaļ katlā.

Pievieno zupai gabaliņos sagrieztus kartupeļus. Kad tie vārījušies dažas minūtes, liek klāt sasmalcinātas skābenes un turpina vārīt, līdz kartupeļi ir mīksti.

Pievieno cieti vārītas, sakapātas olas. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pētersīļa zaļumiem. Klāt piekož svaigi ceptu saldskābmaizi.

Lai labi garšo!