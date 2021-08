Pēdējo vasaras ogu želeja

0 0







Loading... Sastāvdaļas 1 kg 1 kg vasaras ogas vasaras ogas 330 g 330 g marmelādes cukurs marmelādes cukurs 0,3 glāze 0,3 glāze ūdens ūdens

No mammas dārza, no paša dobes vai no tirgus – augusts nevienu ar tukšām somām mājās nelaiž. Ja mājās ir kaudze ar sulīgām vasaras beigu ogām – jāņogas, ķirši, avenes, mellenes, upenes, tās jau nāk pārgatavas. Vasaras ogu želejai – pats labumiņš. Ziemā īsts kārums pie pankūkām vai uz apceptas baltmaizītes, nerunājot par kūku cepšanu, kad devīga želejas kārta pa vidu starp krēma kārtām kūkai dod savu sulīgo vasaras ogu garšu.

Ogas nomazgā, un liek vārīties, pievienojot pavisam nedaudz ūdeni.

Kad sula atdalījusies un ogas pajukušas, noņem katlu no plīts ogu masu izlaiž caur smalko sietu, ar koka karoti mēģinot izspiest maksimumu, lai paliek gandrīz tikai sēklas.

Karsto masu lej atpakaļ katlā, un pievieno cukuru. Uzvāra, un apmaisot turpina vārīt apmēram 5 min.

Lej sterilizētās burkās. Ja plāno uzglabāt istabas temperatūrā, pilnās burkas sterilizē cepeškrāsnī 100 grādiem 20-30 min.

Ogu izspiedām var pievienot ūdeni, uzvārīt, pievienot pēc garšas cukuru – sanāk atspirdzinošs dzēriens.

Atmiņas par šo vasaru mūsu virtuvēs top šodien. Lai saldi!