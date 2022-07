Perfektais steiks minimālisma gaumē

0 0







20 minūtes 1 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas 225 g 225 g liellopa steiks liellopa steiks rafinēta eļļa cepšanai rafinēta eļļa cepšanai pēc garšas pēc garšas sāls, melnie pipari sāls, melnie pipari 1 ĒK 1 ĒK sviests sviests

Steika cepšana nebūt nav tik sarežģīta, kā varētu šķist. Šefpavārs un "Rimi Gardēdis" Mārtiņš Sirmais dalās ar vienkāršu recepti ideāli gardas gaļas pagatavošanai. Atceries, ka jebkurš gaļas gabals izdosies gardāks, ja pirms gatavošanas tas būs istabas temperatūrā.

Gaļas gabalu nosusina ar salvetēm. Uzber sāli un ierīvē gaļu, lai kārtīgi iesālās.

Rūpīgi ieeļļo gaļu vai pannu ar eļļu. Sakarsētajā pannā cep gaļu no katras puses 3–4 minūtes. Gaļas gabalu apgriež tikai vienu reizi, nevis cep vairākas reizes katru pusi!

Cepamajā pannā, kas izklāta ar cepamo papīru, liek gaļu un turpina to cept iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos konvekcijas režīmā 5–7 minūtes. Svarīgi, lai krāsns jau iepriekš būtu uzkarsēta! Ja izmanto pārtikas termometru, gaļas iekšpusei jābūt 53 grādus karstai – tad steiks būs vidēji cepts un vidū sulīgi rozā.

Kad gaļa izcepta, liek to uz restītēm, lai notek sula. Steikam uzliek sviestu (istabas temperatūrā), ļauj tam pakust un apzied gaļu ar to no visām pusēm. Tad uzkaisa svaigi maltus piparus un vēl sāli, ja vēlas. Ļauj gaļai "atpūsties" vismaz piecas minūtes.

Pasniedz ar svaigiem lapu salātiem. Lai labi garšo!