Persiešu mīlas kūka

55 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Leģenda vēsta, ka reiz kāda persiete bija neprātīgi iemīlējusies princī. Lai arī viņš viņā iemīlētos, viņa uzcepa kūku, par kuru runāja, ka tai piemīt maģiskas īpašības: katrs, kurš to nogaršo, neprātīgi iemīlas cepējā.

Šim stāstam ir divas beigu versijas. Pirmā ir tāda, ka princis nogaršoja kūku, patiesi neprātīgi iemīlējās no pirmā kumosa, un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Otrā versija ir tāda, ka princis no kūkas atteicās, persiete no bēdām to apēda pati un arī dzīvoja ilgi un laimīgi. Abi varianti izklausās labi, vai ne?

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Izklāj 20 cm kūkas formu ar cepampapīru un noliek malā.

Mikserī apmēram 2 minūtes kuļ sviestu, eļļu, olas un cukuru. Pievieno sarīvētu citrona miziņu, citronu sulu, rožūdeni un vaniļas ekstraktu.

Samazina miksera ātrumu uz mazāko. Pievieno miltus, mandeļu miltus, kardamonu, cepamo pulveri un sāli. Visu sakuļ.

Ielej mīklu sagatavotajā kūkas formā.

Cep 40 minūtes vai līdz kūka ir zeltaini brūngana un centrā iedurtais nazis vai koka irbulītis iznāk ārā tīrs.

Pirms glazūras gatavošanas kūkai jāļauj nedaudz atdzist.

Lai pagatavotu glazūru, sajauc pūdercukuru, rožūdeni un pienu mikroviļņu krāsnī lietojamā bļodā un samaisa (glazūra jābūt biezai). Ieliek bļodu mikroviļņu krāsnī uz 10-15 sekundēm, lai glazūru izkausētu, pēc tam pārlej to pāri atdzesētai kūkai.

Pārkaisa ar sasmalcinātām pistācijām, ingvera sukādēm un rožu ziedlapiņām.

Foto: Shutterstock

Pārtikas rožūdens pieejams vairākos internetveikalos un arī dažos mazos veikaliņos Latvijā, bet, ja tas nav gluži pieejams, droši var improvizēt ar kādu iemīļotu esenci vai liķieri, piemēram, "Amaretto", kas dod mandeļu rūgteno noti, vai "Cointreau", kas gatavots no apelsīnu miziņām. Noteikums ta pats, kas ar rožūdeni - labāk mazāk, nekā vairāk.

Lai izdodas burvīgs Valentīndienas baudījums!