Persiku melba ar saldējumu – deserts par godu operdziedātājai

45 minūtes 6 porcijas - + Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 6 gab. 6 gab. persiki persiki 1 gab. 1 gab. vaniļas pāksts vaniļas pāksts 300 g 300 g cukurs cukurs 1,5 l 1,5 l ūdens ūdens 300 g 300 g avenes avenes vaniļas saldējums pasniegšanai vaniļas saldējums pasniegšanai

Saldi un mutē kūstoši persiki, kas deserta trauciņā papildināti ar vaniļas saldējuma bumbām un aveņu mērcīti – gards un vienkāršs saldais ēdiens, ar ko panašķoties. Šis deserts ir ar senu vēsturi, jo radīts 19. gadsimta beigās par godu slavenajai austrāliešu operdziedātājai Helēnai Porterei Mitčelai ar skatuves vārdu Nellija Melba (Melba par godu Mitčelas dzimtajai Melburnai).

13. janvārī ASV un citviet pasaulē atzīmē "Persiku Melbas dienu", kas veltīta operdziedātājas iedvesmotajam desertam, vēsta vietne "Nationalday.com". To 1892. gadā (citos avotos minēts 1893. vai 1984. gads) radījis franču šefpavārs Ogists Eskofjē (Auguste Escoffier), kad darbojies Londonas restorānos un izglītojis vietējos kulinārus par franču virtuvi. Pateicībā par Melbas uzdāvinātajām biļetēm uz Koventgārdenas operu, Eskofjē uzbūris vaniļas sīrupā novārītu gaišo persiku desertu "Persiku gulbis", kas papildināts ar pašgatavotu vaniļas saldējumu.

Kad 1899. gadā šveiciešu viesnīcnieks Cēzars Rics atvēra Londonā "Carlton" viesnīcu (dēvēta par "The Carlton"), Eskofjē kļuva par viesnīcas restorāna šefpavāru un vēlreiz atdzīvināja savai austrāliešu paziņai veltīto desertu, nu jau nosaucot to "Persiku melba". Vaniļas sīrupā novārītie persiki un vaniļas saldējums ieguva papildinājumu – aveņu mērci. Un pārējais ir vēsture. Kopš tā laika daudzi pasaules restorāni savās ēdienkartēs iekļāvuši persiku melbu vairākās variācijās, bet mājas virtuvēs bieži vien mūsdienās to gatavo ātrajās versijās – ar konservētiem persikiem, vaniļas saldējumu un sablendētām avenēm.

Lielā katlā uzvāra ūdeni un noblanšē veselus, nemizotus persikus aptuveni 1 minūti. Persikus izņem no karstā ūdens un nomizo – blanšēšana palīdzēs miziņai vieglāk nolobīties.

Vaniļas pāksti gareniski pārgriež uz pusēm un izskrāpē mazās vaniļas sēkliņas, tās būs nepieciešamas.

Katliņā lej nepieciešamo daudzumu ūdens, pieber cukuru, vaniļas graudiņus un pāksts gabaliņus. Ļauj šķidrumam sākt burbuļot un vāra 5 minūtes.

Tad nogriež zemāku plīts uguni un uzmanīgi ievieto cukura sīrupā nomizotos persikus. Ļauj tiem vārīties vaniļas sīrupā 10 minūtes (ja persiki cietāki, vāra ilgāk), līdz tie kļuvuši mīksti.

Plīti izslēdz un ļauj katliņa saturam atdzist – persikus atstāj sīrupā.

Gatavo aveņu mērci – ar blenderi, virtuves kombainu vai piestu sasmalcina avenes, līdz iegūts biezenis.

Kad persiki sīrupā atdzisuši, tos izņem no katliņa, pārgriež uz pusēm un izņem kauliņus.

Deserta trauciņos kārto persiku pusītes, blakus liek 1–2 vaniļas saldējuma bumbas un visu pārlej ar aveņu mērci.

Desertu var dekorēt ar mandeļu šķēlītēm vai citiem riekstiem.

Lai labi garšo!