Pildītas olas ar tomātiem – 'Mušmirītes'

1 stunda 6 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 6 gab. 6 gab. olas olas 50 g 50 g sviests sviests pēc garšas pēc garšas sāls, majonēze sāls, majonēze 6 gab. 6 gab. nelieli tomāti nelieli tomāti

Bez pildītām olām, šķiet, neiztiek neviens svētku galds, un, protams, arī neviena pavārgrāmata! Šo vienkāršo un iecienīto uzkodas recepti Stokholmā 1951. gadā izdotajā Krones-Baldumas darbā "Ikdienas un svētku galds" atraduši un citiem iesaka Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas pārstāvji.

Šai receptei sevišķi svarīgas svaigas olas, jo tad olu dzeltenums atrodas pa vidu un olu baltuma sieniņas ir biezākas. Attiecīgi vieglāk tās sapildīt un mazāks risks, ka olbaltuma sieniņas varētu saplīst. Kā zināt, vai ola svaiga? Pievērs uzmanību derīguma termiņam. Ļoti svaigas olas ir septiņas dienas pēc to izdēšanas. Ja no derīguma termiņa datuma atņemsiet 28 dienas, uzzināsiet, kad ola ir dēta un cik svaiga tā ir. Vissvaigākās parasti ir tieši vietējo ražotāju olas, jo tās nonāk veikalos vēlākais 48 stundās kopš to izdēšanas brīža!

Cieti novārītām olām mazliet nogriež no platākā galā tā, lai varētu novietot uz šķīvja, nogriež arī vāciņu.

Olu dzeltenumus izņem un izberž caur sietu, pieliek saputotam sviestam, pieliek sāli un majonēzi pēc vajadzības.

Pilda olu pusēs un ar nazi nolīdzina, virsū uzliek mazāka tomāta pusi, uz kuras tad uzliek mazas majonēzes vai saputota sviesta piciņas. Lai tomāta puse labāk piegultos, to var piestiprināt ar mazu irbuli. Sakārto uz salātu lapām pārklāta šķīvja.

Lai labi garšo!