Pildīti kabači ar sieru un vistas fileju

40 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 2 gab. 2 gab. kabacis kabacis 300 g 300 g vistas fileja vistas fileja 160 g 160 g siers siers 2 ĒK 2 ĒK tomātu pasta (ar kaudzi) tomātu pasta (ar kaudzi) pēc garšas pēc garšas sāls sāls pēc garšas pēc garšas pipari pipari

"Kabaci vajag?" – šis ir viens no pēdējā laika iecienītākajiem jokiem internetvidē, un ne velti, jo kabaču trakums ir sācies! Tie kā allaž saaug tik daudz, ka glābiņa nav, jāpiedāvā kabači visiem radiem, draugiem un paziņām. Ko pagatavot no kabača? Ne tikai kabaču saldos kēksus, biezzupas, sacepumus un zaptes, bet arī kabaču laika klasiku – pildītas pusītes un ripiņas ar zeltītu siera cepurīti. Lūk, viena no mūsmāju receptēm!

Kabačus gareniski pārgriež uz pusēm, ar karoti izgrebj mīkstumu un sēklas, lai izveidotos "laiviņa".

Foto: DELFI

Samaļ vistas fileju, pievieno garšvielas – sāli, piparus vai kādas citas garšvielas pēc saviem ieskatiem. Visu samaisa.

Vistas fileju apcep uz pannas eļļā, pievieno tomātu pastu. Visu nedaudz pasautē.

Foto: DELFI

Vistas filejas masu pilda kabaču "laiviņās". Nākamajā kārtā uzspiež majonēzes "restītes", pārber rīvētu sieru. Liek cepamajā traukā vai folija "laiviņās".

Foto: DELFI

Liek cepties iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 200 grādos uz 30–35 minūtēm.

Kabaču "laiviņas" liek uz šķīvja un pasniedz ar krējumu, bet, ja ir vēlme pēc kaut kā sātīgāka, tad kabaču laiviņām laba piedeva būs svaigi dārzeņu salāti, vārīti rīsi vai arī cepeškrāsnī cepti jaunie kartupeļi ar kraukšķīgu garoziņu. Kartupeļu recepti meklē šeit.

Lai labi garšo!