Plakanmaize ar gaļas bumbiņām Riharda Bukarta mammai

40 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Dalīts prieks ir divkāršs prieks, vēstī sena paruna. Tas noteikti ir attiecināms arī uz ēdiena gatavošanu: gatavot ģimenei vai draugiem ir daudz jaukāk nekā visus savus gastronomiskos pūliņus apēst vientulībā. To zina arī hokejists Rihards Bukarts, kurš labprāt gatavo citiem, un arī šoreiz dodas ciemos pie "Rimi Gardēža" un šefpavāra Normunda Baranovska, lai pagatavotu mammai īpašo plakanmaizi ar gaļas bumbiņām.

Tā kā Rihards Bukarts kopš 15 gadu vecuma dzīvo prom no vecāku mājām, dzīve likusi jau agri iemācīties gatavot pašam. Gatavošana ir kļuvusi ne tikai par nepieciešamību, bet arī par Riharda sirdslietu, un brīvākā brīdī viņš pat gribētu mācīties pavāru kursos Francijā. Viņam arī patīk iepirkties: dažkārt visai nedēļai uzreiz, bet ir dienas, kad gribas konkrētu ēdienu, un tad neatliek nekas cits, kā braukt uz veikalu un iegādāties nepieciešamos produktus. Bet vispār ēdiena gatavošanu Rihards nesarežģī un uz to, ko gatavot, pārlieku neiespringst. Tas gan ir atkarīgs arī no garastāvokļa un brīvā laika.

"Ja ir vairāk laika, varu vairāk izpausties. Ja laika nav, gatavoju kaut ko vienkāršu un ātri paveicamu. Parasti gatavoju uz grila – gaļu, dārzeņus, steiku, šašliku. Tā kā man principā garšo viss, neesmu izvēlīgs. Bet taisnība gan, ka ēdu "ar acīm" – ēdienam ir labi jāizskatās," atklāj Rihards Bukarts.

Biežāk sanāk gatavot vasarā ģimenei un draugiem. Arī šoreiz vakariņas – plakanmaizi ar gaļas bumbiņām, aromātiskiem salātiem un ņipru tzatziki mērci – Rihards Bukarts gatavo mammai.

Gatavo plakanmaizes. Traukā sajauc miltus ar sāli, tējkaroti eļļas un cepamo pulveri. Sasilda ūdeni un pievieno miltiem, sajauc vijīgā mīklā. Izveido divas mīklas bumbas un atstāj nostāvēties 5 minūtes, apsegtas ar dvieli.

Gatavo gaļas bumbiņas. Sajauc malto gaļu ar rīvmaizi, olu, garšvielām. Izveido bumbiņas un liek uz pannas eļļā apcepties. Pievieno tomātu mērci un nedaudz pasautē.

Tikmēr citā pannā cep plakanmaizes: mīklu izrullē kā pankūku un uz sakarsētas pannas eļļā apcep no abām pusēm.

Pagatavo tzatziki mērci: sarīvē gurķus un nedaudz apsāla, izspiež lieko ūdeni. Gurķiem pievieno sakapātu ķiploku, piparmētru un jogurtu. Pēc garšas pievieno citrona sulu un sāli. Var pieliet nedaudz eļļas.

Sagriež kāpostu un ābolu plānās strēmelēs, pievieno nedaudz eļļas un citrona sulas.

Pasniedz maizi, vidū liekot salātus, tad gaļas bumbiņas un pa virsu tzatziki mērci.

Lai labi garšo!