Rabarberu rausis no ātrā mīklas maisījuma

45 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Kad runa ir par rabarberu vai ābolu plātsmaizēm, tad visi allaž iesaka to pagatavot no kefīra mīklas, kas ir ļoti viegli pagatavojama. Taču, ja slinkums ņem virsroku, tad garšīgu plātsmaizi vai kūku var pagatavot no ātrajiem mīklu maisījumiem. Nekā sarežģīta, turklāt rezultāts būs pārsteidzoši labs!

Rabarberu kātus nomizo, sagriež mazos gabaliņos, pārber ar cukuru un kanēli. Ļauj, lai rabarberi atsulojas (sula pēc tam tiks izmantota mērces pagatavošanai). Man virtuvē bija aizķēries viens ābols, tāpēc nomizoju un sagriezu arī to.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 grādiem.

Pagatavo mīklu pēc ražotāja norādēm.

Kūkas veidni ieziež ar sviestu, ielej mīklu un izlīdzina virsmu, lai tā būtu vienmērīga.

Mīklai virsū ber rabarberus (rabarberu šķidrumu kūkai virsū nelej), iespiež tos dziļi mīklā. Uz rabarberiem uzliek ābola šķēlītes.

Foto: DELFI

Kūku liek cepeškrāsnī un cep aptuveni 20 līdz 25 minūtes 180 grādu temperatūrā, līdz tā ir gandrīz gatava.

Pa to laiku pagatavo mērci – olas sakuļ saldajā rabarberu šķidrumā, pievieno krējumu, cukuru un kanēli (ja nepieciešams, jo rabarberu šķidrums jau tā ir salds), visu sakuļ.

Izņem veidni no krāsns, pārlej kūkas virskārtu ar mērci. Veidni liek atpakaļ krāsnī un cep vēl 10–15 minūtes, līdz virskārta kļuvusi zeltaini brūna.

Foto: DELFI

Kūka lieliski garšos tāpat, bet to var papildināt arī ar saldējumu.

Lai labi garšo!