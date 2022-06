0 0







40 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas Zupai 300 g 300 g rabarberi rabarberi 300 g 300 g zemenes zemenes 60 g 60 g cukurs cukurs 400 ml 400 ml ūdens ūdens Klimpām 1 gab. 1 gab. ola ola 2 ĒK 2 ĒK cukurs cukurs 1 šķipsna 1 šķipsna sāls sāls 4 ĒK 4 ĒK kviešu milti kviešu milti ūdens pēc nepieciešamības ūdens pēc nepieciešamības

Teju katrā lauku mājā zaļo rabarberu krūms. Tā ir ne tikai krāšņa pagalma rota, bet arī vērtīgs vitamīnu avots, turklāt 100 gramu rabarberu satur vien 21 kaloriju, jo tā pamatu – 95% – veido ūdens. Rabarbers ir daudzgadīgs augs un var zaļot pat 10 līdz 15 gadus. Interesanti, ka sezonas laikā viens rabarbera krūms var saražot līdz 40 kg rabarberu. To, ka rabarberus var kraukšķināt tāpat, tikko rautus no dobes, šķiet, zina ikviens, bet no tiem var pagatavot arī lieliskus saldēdienus. “Rimi Bērniem” garšas eksperte Lība Smildziņa gatavo rabarberu saldo zupu ar klimpām.

Rabarberus sagriež šķēlītēs un liek katlā kopā ar zemenēm, cukuru un ūdeni. Vāra aptuveni 6–10 minūtes, līdz viss savārījies.

Sajauc klimpu sastāvdaļas un liek caurdurī.

Maisot mīklu, klimpas caur caurduri pilina tieši rabarberu ķīselī vai verdošā ūdenī. Ja gatavo ūdenī, klimpas pievieno rabarberu zupai pēc tam.

Lai labi garšo!