Recepte no grāmatas: ābolu kronīši

0 0







50 minūtes Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Kāpēc bērnības garša ir tik garda un neaizmirstama, tāda, ko gribas vēl un vēl? Varbūt tāpēc, ka bērnības receptēs netiek žēlots ne trekns, ne salds? Žagariņi, pončiki, pienā un cukurā mērcēta baltmaize, putukrējums ar cukura karoti pa virsu. Skaidra lieta, ka bērnībā visas kalorijas noskraidīja, ka maz nelikās! Ja ir bērnības garša, bet nav receptes kā to panākt, tad laiks meklēt pusgadsimtu un senākas pavārgrāmatas – tur tā ir visā savā krāšņumā un ar precīzām receptēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ko gan gatavot drēgnā rudenī, ja esi atkarīgs no centrālās apkures, nevis no savas spējas pagriezt radiatora pogu, pielikt malku krāsnī vai iemest granulas katlā? Protams, kaut ko gardu, komfortablu un tādu, kas piesilda virtuvi. Saprotama lieta, ka bērnības laika ēdieni ir topa augšgalā, tādēļ šonedēļ recepte no grāmatas, kas senāka par mani, – 1961. gadā izdotā "Mājturība". Grāmata ar 724 lappusēm. Uzreiz gribu piebilst, ka receptēm jeb ēdienu gatavošanai atvēlēta lielākā daļa grāmatas, bet tur var atrast arī padomus par zīdaiņu kopšanu, bērnu audzināšanu, dārzkopību, rokdarbiem, apģērba kopšanu un dzīvokļa iekārtošanu.

Foto: DELFI

Ko lai saka – viss iet uz apli! Šo grāmatu droši var pārizdot vēlreiz, un aizies uz urrā!