Recepte no grāmatas: gaisīgā ābolu rulete

0 0







1 stunda 8 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 5 gab. 5 gab. Āboli Āboli 2 ĒK 2 ĒK Cukurs Cukurs Vaniļas cukurs Vaniļas cukurs 4 gab. 4 gab. Olas Olas 4 ĒK 4 ĒK Milti Milti 1/2 TK 1/2 TK Cepamais pulveris Cepamais pulveris 4 ĒK 4 ĒK Cukurs Cukurs

Āboli un gaisīgs putukrējums, ko ieskauj viegls biskvīts – garšo tikpat labi, kā izklausās. Turklāt tas nemaz nav sarežģīti!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Brīvdienās, šķirstot ar kūku receptēm piepildīto grāmatiņu "Kūkas. Viegli pagatavojamas receptes" (2015, "The White Book"), apstājos pie ābolu ruletes. Tā nedaudz atgādināja desertu, kas mierīgi varētu rotāt kāzu galdu – to paveica pūdercukurs un neskaitāmie baltie ziediņi. Bet visvairāk pievilināja doma par vieglo skāņumu, ko ruletei piešķirs āboli. Taču jau no paša sākuma redzēju, kā uzlabošu ruleti pa savam...

Foto: Kate Kalniņa

Ābolus nomizo un sarīvē uz smalkas vai vidējas rīves (es rīvēju uz vidējas, jo, rīvējot uz smalkās, rezultāts tuvojās ābolu biezenim).

Nospiež lieko sulu, pievieno cukuru (2 ēdamkarotes) un vaniļas cukuru (pēc garšas). Ābolus vienmērīgi izklāj uz cepešpannas, kas iepriekš izklāta ar cepamo papīru un piespiež.

Olu baltumus atdala no dzeltenumiem.

Dzeltenumus puto 1 līdz 2 minūtes, tad pievieno cukuru (4 ēdamkarotes) un puto vēl 2 līdz 3 minūtes. Pēc tam pievieno izsijātus miltus un cepamo pulveri un visu kārtīgi sajauc.

Olu baltumus uzputo un pievieno pārējai mīklai.

Mīklu vienmērīgi izklāj uz āboliem.

Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 15 līdz 20 minūtes 180 grādos.

Pēc izņemšanas no cepeškrāsns pannu apklāj ar tīru dvieli un apgriež otrādi, lai āboli būtu virspusē. Uzreiz noņem papīru.

Mazliet atdzesē uz dvielīša. Tad ar dvielīša palīdzību satin ruletē.

Ruleti pilnībā atdzesē un griež gabalos.

Foto: Kate Kalniņa

Tā kā manā prātā rulete bez putukrējuma nemaz nav rulete, kamēr biskvīts atdzisa, pagatavoju arī to. Tad ļoti uzmanīgi attinu ruleti, iesmērēju putukrējumu un smuki satinu atpakaļ. Tikai jābūt uzmanīgam, jo dzišanas procesā āboli paspēj samitrināt biskvītu, tas salīp kopā un tad plīst. Ja arī nolem par labu putukrējumam, pašā sākumā rīvētajiem āboliem nemaz nepievieno cukuru, pietiek tikai ar vaniļas cukuru garšiņai.

Lai labi garšo!