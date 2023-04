Recepte no grāmatas: kakao ķīselis gluži kā bērnībā

0 0







15 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 0.5 l 0.5 l piens piens 100 g 100 g kakao kakao 2 ĒK 2 ĒK kartupeļu ciete (bez kaudzes) kartupeļu ciete (bez kaudzes) 2 ĒK 2 ĒK cukurs cukurs piens pasniegšanai piens pasniegšanai

Ir tādi deserti, kurus var uzburt no nekā – kakao ķīselis ir viens no tiem. Izcili gards vēl silts, ja pārliets ar aukstu pienu. Pirmā karote mutē un nostalģiski aizceļo bērnībā, kad laukos pie omes vasaras brīvlaikā viņa to ar lielāko prieku gatavoja, kad vien mazbērni palūdza. Šī ir vērtība, kas jālolo!

Jāatzīst, šīs nedēļas īsto un vienīgo varoni seriālā "Recepte no grāmatas" diktēja divi mazi gardēži, kas piespiedu brīvdienu laikā (paldies streikam!) krietni lika pasvīst, meklējot pagatavojamo ēdienu. Vienojāmies, ka jāizvēlas viena no grāmatas "Juronkuļa lielā pavārgrāmata" ("Zvaigzne ABC", 2004). Paldies kolēģei, kas šo grāmatu iedeva – pāršķirstot redzams, ka apkopotas tiešām klasiskas un ikdienišķai latvieša virtuvei raksturīgas receptes, kur pavīd arī šis tas bagātīgam svētku galdam.

Foto: DELFI

Beigās prasu vecākajai meitai – varbūt gribēsi kaut ko garšīgu, ko mana ome man gatavoja, kad biju maza? Priecīgs "jā" atskanēja virtuvē, un zināju, ka ķīselim būs būt. Precīzāk šokolādes jeb kakao ķīselim, kā to dēvēju es un mana māsa, kad ome mūs ar to lutināja katru reizi, kad viesojāmies pie viņas laukos. Paldies, Juronkul, ka savā grāmatā to iekļāvi! Jāsaka gan, ka pati vēl šokolādes ķīseli nebiju gatavojusi, mammas lomā esot, (augļu un ogu ir vairāk cieņā), bet izrādās – no "nekā" var uzburt labu saldo našķi.

Kakao mājās ir vienmēr, tāpat kā kartupeļu ciete un piens, par cukuru nemaz nerunājot. Izlasu recepti, pietiekami vienkārša, taču saprotu – nu, nu, kaut kas neštimmē proporcijās un cukurs receptē arī trūkst. Oriģinālā kartupeļu ciete pieminēta vienas tējkarotes apjomā, bet skaidrs, ka puslitram piena tas būs nedaudz par maz. Un kur cukuriņš? Ja izmanto īstu mantu jeb nesaldinātu kakao pulveri, ķīselis bez tā būs krietni rūgtens. Tāpēc, lai man piedod autors, mazliet piestiķēju recepti, lai tiešām izdodas. Pie darba, laiks maisīt un karsēt!

Foto: DELFI

Ieber kakao pulveri traukā, pieber kartupeļu cieti un pielej aptuveni 100 ml no nepieciešamā piena, pieber cukuru un visu rūpīgi samaisa, lai labi sajaucas un veidojas bieza, vienmērīga masa bez kunkuļiem. Te lieti noderēs putojamā slotiņa.

Nelielā katliņā ielej atlikušo pienu un karsē uz nelielas uguns (elektriskajai plītij atzīme 3 vai 4).

Tad pienam katliņā, nepārtraukti šķidrumu maisot, pielej kakao masu.

Maisot karsē aptuveni 5–10 minūtes, kāda nu kuram plīts. Ķīselis skaisti sabiezēs.

Gatavo ķīseli pasniedz vēl siltu, klāt pielejot pienu.

Ak, kā maniem bērniem garšoja! Jaunākā atvase gan parūpējās, ka izskatās pēc maza šokolādes šmuļa, bet ko tik bērnu priekam nepagatavosi. Pieglabājiet recepti arī jūs saviem bērniem (un nākotnē mazbērniem). Kakao jeb šokolādes ķīselis ir nacionālais mantojums, kam nedrīkst ļaut aizmirsties!