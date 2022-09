Recepte no grāmatas: Nost ar rasolu!

Un viņa katrā lapaspusē to arī parāda un pierāda. Es metu acis uz desertiem, jo tur ir gan Napoleona liesā versija, gan lauku torte un “Cielaviņa”, bet mani attur visur klātesošais stēvijas pulveris, kas manā virtuvē nav un nav arī katrā piemājas bodītē atrodams. Taču esmu ieintriģēta to kādreiz nopirkt un izmēģināt, jo siltā atmiņā ir rauga pārslas, ko iegādājos, gatavojot no grāmatas “Vegāns virtuvē.” Rauga pārslas bija tīkams atklājums, pieļauju, ka stēvijas pulveris varētu būt līdzīgs.

Taču, lai paliek deserti, nolemju atšķirt uz labu laimi (cerot, ka tur nebūs stēvijas pulvera) un gatavot. Man atšķiras salāti ar nosaukumu “Nost ar rasolu!” Provokatīvi! Skan gluži kā “Speķi no speķpīrāgiem ārā!” vai “Jaunie kartupeļi bez gaileņu mērces!”

Sastāvdaļas pieejamas un lētas, ja salīdzina ar oriģinālo rasolu, kur vajag būt i gaļai, i desām, i majonēzei un kam tik vēl ne!

Katliņā izvāra vistas fileju, apmēram 20 minūtes.

Izvāra olas 8-9 minūtes. Atdzesē gaļu un olas.

Kubiņos sagriež gaļu, olas, gurķi, tomātus un visu bļodā samaisa.

Sīki sagriež lociņus, pieber klāt bļodā.

Pievieno kukurūzu.

Atsevišķā bļodiņā saspaida avokado, pievieno jogurtu, sāli un piparus. Mērci pārlej pāri pārejām sastāvdaļām un samaisa.



Lieku vārīt vistas fileju, olas, kapāju gurķus, mīcu avokado, tad visu samaisu un – ir! Gardi, sātīgi un ar vēlmi atkārtot. Vīrs ēdot uzjautāja, ko tad es tā rasolu sadomāju uztaisīt! Kad paziņoju, ka recepte saucas “Nost ar rasolu!”, viņš komentēja: “Kāds nost? Tas tak ir rasols, tāds maigāks, bet rasols. Pieliktu sinepes, būtu perfekts!”

Centos atdarināt arī servēšanas veidu: talkā ņemot mazas krēma brulē formiņas, sanāca tuvu ideālam.

Zinu, ka no šīs grāmatas (ne)rasola receptes iedvesmota gribēšu pagatavot vēl, lai gūtu apstiprinājumu tam, ka bez sviesta un miltiem arī tīri labi sanāk!

Kas ir zelta sastāvdaļa kā vārdā nosaukta grāmata? Katrai receptei tā ir sava – viens īpašs produkts, ko Paula izcēlusi. Šajā receptē tie ir dārzeņi, un, kā saka recepšu autore: jo krāsaināk ēdam, jo labāk!