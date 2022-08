Recepte no grāmatas: persiku sacepums ar drumstalām

0 0







Pavārgrāmata, kas sola ārstēt, izvairīties no slimībām un nenomirt? Skaidrs, ka tāda grāmata kļūst par bestselleru. Vai viss veselīgais automātiski nozīmē arī negaršīgu, kas jāēd ar piespiešanos? Nebūt ne! Taču paraduma maiņu, iepazīšanos ar jauniem produktiem un papildu tēriņus gan!

Brīdī, kad izaicinājums “Katru nedēļu gatavot no pavārgrāmatas” sakrīt ar Covid-19 viesošanos manā namā, tad ir skaidrs, ka vienīgā pavārgrāmata no kā gatavot, ir “Zvaigzne ABC” izdotā Maikla Grēgera un Džīna Stouna grāmata “How not to die” (Kā nenomirt), jo vīruss manā gadījumā ir tik nikns, ka esmu gatava dzert un ēst visu, kas man ļautu nenomirt.

Ko autoru izpratnē nozīmē ēdienkartes, kas ļaus nenomirt? Tas ir vegāns ēdiens! Šajā grāmatā neatradīsi ne kripatiņas gaļas vai piena produktus. Arī olas tur nav vērts meklēt. Bildes ļoti krāsainas, košas un apetelīgas. Manam kovidam nav nepatīkamās blaknes – ožas un garšas zuduma, tādēļ vismaz ēdienu es nosacīti spēju izbaudīt. Ja varu izvēlēties, tad man gribas daudz svaiga, sulīga un salda, tādēļ izvēle krīt uz aveņu un persiku sacepumu ar drumstalām.

Jāteic, ka, lai gatavotu pēc šīs grāmatas, ir jāveic plauktu papildināšana ar tādām ēdmaņām kā rauga pārslas, melnā sāls, dateļu mērce, miso pasta, daž'das garšvielas. Jāatzīst, ka visvairāk laikam receptēs tiek izmantotas dateles (sākot ar datelēm, beidzot ar sīrupu, cukuru un citiem paveidiem) un Indijas rieksti. Lēti nav! Bet jauna pieredze maksā!

Grāmatas sākumā ir noderīgas receptes jeb priekšdarbi, lai, lasot receptes, zinātu, kas ir kas. Piemēram dārza buljona pagatavošana, harisas pasta, riekstu parmezāns un blendēti citroni. Pēdejos autori iesaka sasaldēt ledus kubiņos un izmantot pēc vajadzības.