Recepte no grāmatas: poke bļoda, pa spēkam pat vismazākajiem

Manējiem patīk! Tiesa, jārēķinās, ka vajadzēs vairāk avokado un gurķa, jo puse jau tiek apēsta procesā.

Pateicoties šai receptei, izmēģinu jaunu laša iemarinēšanas veidu – ar sojas mērci un rīsu etiķi. Nekāda kosmosa zinātne, protams, bet šādi nebiju mēģinājusi! Ir gardi!

Izvāra kvinoju. Atdzesē un sajauc ar jogurtu un 1 ēdamkaroti sojas mērces.

Izvāra pupiņas. Patiesībā pupiņas pietiek paturēt verdošā ūdenī 3-5 minūtes, tad nokāst un uzliet aukstu ūdeni. To sauc par blanšēšanu. Pupiņas var likt bļodā arī neapstrādātas, kā kuram labāk garšo.

Lasi sagriež mazos gabaliņos, pielej 1 ēdamkaroti sojas, rīsu etiķi un visu izmaisa. Liek ledusskapī uz 10 minūtēm marinēties.

Sagriež gurķi un avokado.

Bļodā kārto visas sastāvdaļas, tās nesajaucot: kukurūzu, pupiņas, kvinoju, rukolu, gurķus, avokado, lasi. Pārslaka ar laima sulu un pārber ar sezama sēklām.

No dotā daudzuma sanāk viena liela porcija. Sastāvdaļas var dubultot, pagatavot vēl lielāku bļodu, likt galdā, lai katrs pats ņem to, kas garšo vislabāk.

Foto: DELFI

Kā garšo poke bļoda, ko Ieviņa dēvē par suši torti? Labi garšo! Man un vīram prasās vairāk garšvielu, bet to lieliski aizstāj korejiešu salāti, kur ķiploks nav žēlots. Marinēts lasis bērniem neinteresē un labi, ka tā, jo mums gan garšo. Poke bļoda ir izcila ar to, ka katrs var paņemt to, kas garšo vislabāk. Bērniem tās ir pupiņas, avokado, gurķis un kukurūza, piedevām viņi izlūdzas sezama sēkliņu papildinājumu.