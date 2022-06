Recepte no grāmatas: siera mērce bez siera līdzdalības

Grāmatas pievienotā vērtība ir dažādi triki, ar ko var aizstāt olas un piena produktus, kā arī miltus un cukuru. Noderēs arī, ja visus šos produktus lieto un nav alerģijas, bet pēkšņi kāds no vajadzīgiem produktiem izbeidzies. Grāmatā arī ātrais ievads visādos vegāniem zināmos produktos, bet nevegānam vesela atklāsme par to, ka no pupiņūdens var pagatavot, piemēram, bezē cepumus! Tad vēl melnā sāls, "Tamari" mērce un padomi, kā pilnīgi dabīgā veidā ēdienu iekrāsot zaļu, zilu vai melnu!

Taču nu atpakaļ pie viltotās siera mērces. Siera mērce top no Indijas riekstiem, atgādināšu, ka šie rieksti vispār ir bomba! No tiem var pagatavot arī saldējumu, kas atgādina plombīru! Recepte šeit!

Svarīgi pirms tam izmērcēt riekstus un tālāk jau jaudīga blendera jautājums. Sablendējot riekstus ar dārzeņiem un garšvielām, tiek iegūta dzeltena un maiga mērce, kas tiek izjaukta cauri makaroniem!

Indijas riekstus izmērcē uz nakti (8 stundas) vai aplej ar karstu ūdeni uz 4 stundām.

Katliņā liek nomizotus un gabaliņos sagrieztus dārzeņus un garšaugus, pārlej ar ūdeni.

Pievieno garšvielas (izņemot rauga pārslas) un vāra, līdz burkāni un kartupeļi mīksti. Apmēram 15 minūtes.

Izvārītajai dārzeņu zupai pieber izmērcētos Indijas riekstus un visu sablendē. Pievieno rauga pārslas un blendē vēl pusminūti.

Katliņā uzvāra ūdeni, pieber sāli un tur vāra makaronus apmēram 4 minūtes, tad pievieno gabaliņos sagrieztu brokoli un nolobītus zirnīšus. Turpina vārīt, līdz makaroni gatavi. Makaronus var vārīt atsevišķi no brokoļiem un zirnīšiem.

Makaronus, brokoļus, zirnīšus un "siera mērci" sajauc kopā un pasniedz.

Foto: DELFI

Totāli iesaku! Mērce ļoti garda. Es, visēdāja būdama, to apgānu ar parmezānu – pasaka ne ēdiens! Ja neskaita riekstu mērcēšanu (taču tas neprasa nekādu piepūli), tad virtuvē esmu pavadījusi tikai pusstundu. Laikā, kad ārā ir karsts kā cepeškrāsnī, šis ir izcils rezultāts.

Vai šāds ēdiens garšo bērniem? Jā, bet ar noteikumu, ka makaroni, mērce, zirnīši un brokoļi nav sajaukti kopā! "Garšīga dzeltenā mērce," komentē mans četrgadnieks un palūdz uzsmērēt uz maizes.

Lai vasaras ēdienkarte raiba kā pati vasara!